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Barrio residencial Central 2 terrasses proches commerces

Ra'anana, Israel
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ID: 35865
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaNotrim

Sobre el complejo

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Situado en un entorno residencial buscado en Raanana, este dúplex de 5 habitaciones ofrece un raro equilibrio entre los volúmenes interiores y los espacios exteriores. Un bien pensado para una vida familiar real, con una organización en dos niveles fluido y funcional. ✔️ 5 piezas ✔️ 2 terrazas → 80 m2 en la planta superior – un espacio real al aire libre → 12 m2 en el nivel de salón ✔️ Escondite de cocina con hermosos volúmenes ✔️ Mamad ✔️ 3 baños ✔️ 2 plazas de aparcamiento ✔️ Cave ✔️ 5a planta con ascensor (Shabbat) ✔️ Orientación noreste Lo que marca la diferencia: La terraza de 80 m2. Un espacio raro en Raanana, que cambia completamente el modo de vivir el apartamento. Una propiedad que ofrece la comodidad de un apartamento... y las ventajas de un hogar.

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Ra'anana, Israel
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