Barrio residencial Central 2 terrasses proches commerces

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Situado en un entorno residencial buscado en Raanana, este dúplex de 5 habitaciones ofrece un raro equilibrio entre los volúmenes interiores y los espacios exteriores.
Un bien pensado para una vida familiar real, con una organización en dos niveles fluido y funcional.
✔️ 5 piezas
✔️ 2 terrazas
→ 80 m2 en la planta superior – un espacio real al aire libre
→ 12 m2 en el nivel de salón
✔️ Escondite de cocina con hermosos volúmenes
✔️ Mamad
✔️ 3 baños
✔️ 2 plazas de aparcamiento
✔️ Cave
✔️ 5a planta con ascensor (Shabbat)
✔️ Orientación noreste
Lo que marca la diferencia:
La terraza de 80 m2.
Un espacio raro en Raanana, que cambia completamente el modo de vivir el apartamento.
Una propiedad que ofrece la comodidad de un apartamento... y las ventajas de un hogar.
Localización en el mapa
Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
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Ocio
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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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