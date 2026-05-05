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Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya

Netanya, Israel
de
$774,020
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9
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ID: 36246
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

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• Apartamento vendido amueblado y totalmente equipado • Mamad (habitación segura) • Calentador de agua solar + gas • Aire acondicionado central con control independiente en las habitaciones • Balcón con llegada de agua y gas • Red de protección en el balcón • Exposición noreste / suroeste (excelente ventilación natural) • Gran tanque de fregadero en la cocina Gastos: • Arnona : 980 • Vaad habayit : 250

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Netanya, Israel
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