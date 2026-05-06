  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer

Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer

Netanya, Israel
de
$1,97M
6/5/26
$1,97M
5/5/26
$1,96M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 35747
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Tres gros potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Parking Duplex 4,5 pieces dont mamad Pleine vue mer imprenable.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$3,23M
Barrio residencial Florentine 2 pieces neuf avec ascenseur mamad et balcon terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$2,50M
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israel
de
$9,50M
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Safed, Israel
de
$1,85M
Está viendo
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$1,97M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Ra'anana, Israel
de
$4,39M
En una calle tranquila y residencial situada al oeste de Raanana. Casa de esquina de 8 habitaciones. Grandes piezas. Cuatro suites en el piso. Immense bajo tierra trajo. total: 6 baños. 7 baños. muchos espacios vivos. Una bonita piscina
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,09M
Majestic 5 habitaciones en Ashdod "Youd Bet", muy espacioso 160m2 con 20m2 terraza frente al parque. Residencia de lujo cerca de tiendas, parque, escuelas, sinagogas, medios de transporte. Producto raro en venta
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Barrio residencial Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Jerusalén, Israel
de
$3,51M
Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto excepcional en Tierra Santa – Jerusalén Una vista impresionante de la ciudad de Jerusalén En una colina elevada con vistas a los impresionantes paisajes de Jerusalén, el complejo residencial de Holyland, firmado por uno de los mejores constructore…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir