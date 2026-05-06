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Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement calme

Ra'anana, Israel
de
$1,22M
6/5/26
$1,22M
5/5/26
$1,21M
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7
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ID: 35749
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Shai Agnon, 20

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En una de las calles más buscadas de Raanana. Bonito apartamento de 5 habitaciones situado en la 2a planta West Cote :. terraza 12 m2 y un segundo de 6 m2 del dormitorio. No mamad. miklat en la planta baja muy bien mantenido. El edificio ha vuelto de la calle. pequeño jardín en cada lado donde es posible poner su soucca. Aparcamiento. estacionamiento. Para ver

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Ra'anana, Israel
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