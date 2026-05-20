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Barrio residencial Projet raanana centre ville

Ra'anana, Israel
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$4,19M
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ID: 36817
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaMaapilim

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Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana , un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra: Las mejores escuelas Centro de la ciudad y tiendas Parques y espacios verdes Transporte y servicios diarios 3 Buildings Standing Shop Arquitectura contemporánea Apartamentos excepcionales: 2 piezas 3 piezas 4 piezas 5 piezas Un entorno de vida buscado por las familias franquistas israelíes. ¿Por qué invertir aquí? • Dirección prestigiada en Raanana • Alto patrimonio Value Project • Calidad impecable del fabricante • Fuerte demanda de alquiler y reventa

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