Barrio residencial Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal

Magnífico apartamento de 4 habitaciones situado en la sexta planta, que ofrece un amplio interior de 101,5 m2 y un balcón de 12 m2, ideal para disfrutar de la luz exterior y natural. Características: • Superficie interior: 101,5 m2 • Balcón: 12 m2 • Tres cómodas habitaciones • Dos baños modernos • Dos aseos • Plaza de estacionamiento incluida • Nuevo edificio con obras ya comenzado Medio ambiente y proximidad: • A pocos minutos del mar • Cerca de todas las tiendas, supermercados y servicios esenciales • Fácil acceso al transporte público • Escuelas e infraestructura para niños cercanos • Superficie urbana, ideal para paseos y relax