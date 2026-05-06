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Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied

Netanya, Israel
de
$3,29M
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ID: 35786
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut, 3

Sobre el complejo

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Una ciudad costera de rápido crecimiento, Netanya seduce por su entorno de vida entre playas, paseos y animada vida urbana. Calle Jerusalén, a solo 2 minutos de las playas, este apartamento antiguamente 5 habitaciones convertidas en 4 habitaciones ofrece hermosos volúmenes en 130 m2. Situado en la séptima planta, disfruta de un bonito 16 m2 mirpeset, ideal para disfrutar del aire libre todo el año. ✔️ Aparcamiento ✔️ Cave ✔️ Buena zona de recepción ✔️ Posibilidad familiar o residencia secundaria Una oportunidad real sobre el sector.

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Netanya, Israel
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