Barrio residencial Projet neuf givat chmouel

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Givat Shmouel Project – The Little Neuilly of Tel Aviv
Mordecai Khayat presenta un proyecto excepcional, situado en uno de los barrios más populares de Israel.
Una ubicación estratégica en el corazón de Givat Shmouel, cerca de sinagogas, tiendas y carreteras que conducen directamente a Tel Aviv.
¿Por qué invertir en Givat Shmouel?
? Ubicación ideal: entre Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak y Bar Ilan University cerca del cañón exterior Ofer
Conexión directa: acceso rápido a las autopistas y al centro del país
Ciudad de clase alta: alta calidad de vida, escuelas de excelencia, servicios de alto nivel
Apoyo a las familias francófonas: escuelas adaptadas a los niños de Olim Hadashim, asistentes escolares y apoyo personalizado
Ambiente social dinámico y seguro: perfecto para familias exigentes e inversores
Tipologías de apartamentos disponibles :
• 3 habitaciones – 78 m2 + terraza de 13 m2
• 4 habitaciones – 95 m2 + terraza de 13 m2
• 5 habitaciones – 125 m2 + terraza de 90 m2
• 5 habitaciones – 123 m2 + terraza de 15 m2
Servicios de alta gama:
cerámica granito de azulejos porcelana 100×100
Salas de parquet o baldosas
Terraza para elegir: baldosas / parquet / teak
Aire acondicionado centralizado VRF última generación
Diseño de puertas interiores & alta gama
Cocina personalizada con encimera de mármol
Baños con baldosas hasta techo
Lavadores suspendidos
Home cinema preparation
Tiendas eléctricas por toda la casa
Válvulas de calidad superior
Condiciones Financieras Beneficiales:
• 7% al firmar el contrato
• 13% al obtener el permiso (junio 2026)
• 80% cuando se entregan las llaves (junio 2029)
Precio fijo sin indexación
Localización en el mapa
Givat Shmuel, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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