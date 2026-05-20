  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Projet raanana centre ville

Barrio residencial Projet raanana centre ville

Ra'anana, Israel
de
$3,99M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 36823
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaMaapilim

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana , un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra: Las mejores escuelas Centro de la ciudad y tiendas Parques y espacios verdes Transporte y servicios diarios 3 Buildings Standing Shop Arquitectura contemporánea Apartamentos excepcionales: 2 piezas 3 piezas 4 piezas 5 piezas Un entorno de vida buscado por las familias franquistas israelíes. ¿Por qué invertir aquí? • Dirección prestigiada en Raanana • Alto patrimonio Value Project • Calidad impecable del fabricante • Fuerte demanda de alquiler y reventa

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,99M
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerusalén, Israel
de
$40,356
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$4,52M
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$3,40M
Barrio residencial A ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$574,560
Está viendo
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$3,99M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,91M
En un nuevo edificio con ascensor y ascensor de Shabat, apartamento de 5 habitaciones muy luminoso en el 3er piso. El apartamento cuenta con 4 dormitorios, un amplio salón que se abre a un agradable balcón con vista abierta, así como dos balcones socasos de unos 10 m2 cada uno. El apartame…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse 4 piEces agamim
Barrio residencial Penthouse 4 piEces agamim
Barrio residencial Penthouse 4 piEces agamim
Barrio residencial Penthouse 4 piEces agamim
Barrio residencial Penthouse 4 piEces agamim
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse 4 piEces agamim
Barrio residencial Penthouse 4 piEces agamim
Ascalón, Israel
de
$673,740
Apartamento de 4 habitaciones en el distrito de Agamim. Edificio Y.H. Dimri, cerca del parque. Unico apartamento arriba. Superficie: 105 m2 + mirpeset de 30 m2 (sukkah). Hermoso apartamento con una altura de techo de 3 m, cocina reformada, espacios generosos, bares de seguridad transparentes…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Holyland beit vagan
Barrio residencial Holyland beit vagan
Barrio residencial Holyland beit vagan
Barrio residencial Holyland beit vagan
Barrio residencial Holyland beit vagan
Mostrar todo Barrio residencial Holyland beit vagan
Barrio residencial Holyland beit vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
En el corazón de Beit Vagan, la nueva fase del complejo Holyland está finalmente disponible, con una amplia selección de apartamentos de las 3 habitaciones al ático y planta baja
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir