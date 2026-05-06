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Barrio residencial Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable

Netanya, Israel
de
$2,28M
6/5/26
$2,28M
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$2,26M
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Barrio residencial Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
1
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ID: 35834
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut, 11

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Venta – Ático dúplex 5 habitaciones con terraza panorámica y piscina Magnífico ático dúplex situado en los pisos 11 y 12, ofreciendo vistas sin obstáculos y un espacio de vida moderno y luminoso. El apartamento consta de 119 m2 en la 11a planta con terraza de 12 m2, así como un dormitorio principal en la 12a planta con baño privado y balcón de 12 m2. Una gran terraza de 110 m2, piscinable, le permite disfrutar plenamente del exterior. El ático tiene tres baños, cuatro aseos y una plaza de aparcamiento. El trabajo ya ha comenzado en el edificio, situado cerca del mar, tiendas, servicios, escuelas y transporte.

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Netanya, Israel
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