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Barrio residencial Excellent emplacement

Ra'anana, Israel
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ID: 35784
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Schwartz, 15 Schwartz Garden

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Raanana es buscada. Edificio después de Tama. 4 habitaciones totalmente reformadas. Habitaciones grandes. Cerca de todas las tiendas y Ariel School.

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Ra'anana, Israel
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