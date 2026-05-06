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Barrio residencial Investissement rare en centre ville

Ra'anana, Israel
de
$2,89M
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4
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ID: 35762
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Levi Eshkol, 20

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Muy luminoso 3 habitaciones en el centro de Raanana, con terraza de 15 m2, bonita cocina, aparcamiento y trastero. Un producto raro en esta ubicación, ideal para una inversión. Una muy popular para ver rápidamente.

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Ra'anana, Israel
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