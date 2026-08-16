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Locales comerciales en venta en Koinoteta Kissonergas, Chipre

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4 propiedades total found
Hotel 2 000 m² en Kissonerga, Chipre
Hotel 2 000 m²
Kissonerga, Chipre
Área 2 000 m²
Número de plantas 3
Situado en una de las zonas más pintorescas e históricas de Paphos, Chipre, nuestros apartam…
$4,43M
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Propiedad comercial 257 m² en Kissonerga, Chipre
Propiedad comercial 257 m²
Kissonerga, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 257 m²
3 Apartamentos en una parcela en Kissonerga, Paphos – Título Hechos listos Una rara oportun…
$599,408
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Otro 2 000 m² en Kissonerga, Chipre
Otro 2 000 m²
Kissonerga, Chipre
Área 2 000 m²
Este apartamento hotel está situado en una zona tranquila en el pueblo de Kissonerga, Paphos…
$4,50M
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Edificio rentable 1 381 m² en Kissonerga, Chipre
Edificio rentable 1 381 m²
Kissonerga, Chipre
Área 1 381 m²
El complejo de apartamentos, maisonettes y villas, situado en el pequeño pueblo costero de K…
$5,23M
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