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Locales comerciales en venta en Nicosia, Chipre

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Nicosia
67
Strovolos
26
Aglangia
9
Lakatameia
4
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164 propiedades total found
Tienda 262 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 262 m²
Nicosia, Chipre
Área 262 m²
El restaurante vacacional se extendió sobre 2 unidades en la planta baja de un complejo en A…
$584,330
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De inversiones 223 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 223 m²
Nicosia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
Dos apartamentos de 2 dormitorios en el segundo piso en las antiguas murallas de Nicosia. Ca…
$315,184
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De inversiones 497 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 497 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 6
Área 497 m²
Un edificio de uso mixto, en Egkomi. Consta de un salón con un altillo y sótano en la planta…
$1,18M
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TekceTekce
De inversiones 740 m² en Dali, Chipre
De inversiones 740 m²
Dali, Chipre
Dormitorios 5
Área 740 m²
Dos pares de casas de tres dormitorios en Dali, Nicosia. Cada casa tiene una superficie de 1…
$702,377
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Propiedad comercial 3 145 m² en Nicosia, Chipre
Propiedad comercial 3 145 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 14
Área 3 145 m²
Un edificio comercial de siete plantas en Trypiotis, Nicosia. Consiste en: Un sótano de c. …
$8,62M
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Oficina 303 m² en Strovolos, Chipre
Oficina 303 m²
Strovolos, Chipre
Área 303 m²
Una oficina en Agios Demetrios. La oficina se encuentra en el primer piso y ocupa todo el pi…
$702,377
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De inversiones 853 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 853 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 9
Área 853 m²
Un edificio de uso mixto de cuatro plantas con sótano en Agioi Omologites, Nicosia. El edifi…
$1,30M
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Propiedad comercial 1 128 m² en Nicosia, Chipre
Propiedad comercial 1 128 m²
Nicosia, Chipre
Área 1 128 m²
59% parte de dos edificios residenciales incompletos en Agioi Konstantinou & Elenis. La prop…
$885,349
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Propiedad comercial 5 124 m² en Nicosia, Chipre
Propiedad comercial 5 124 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 10
Área 5 124 m²
Edificio comercial en venta en Agios Dometios, Nicosia. El edificio consta de un sótano con …
$6,76M
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Oficina 223 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 223 m²
Nicosia, Chipre
Área 223 m²
Un edificio de 7 pisos situado en el centro de la ciudad. El edificio consta de siete planta…
$815,069
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De inversiones 457 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 457 m²
Nicosia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 457 m²
Esta impresionante propiedad consta de dos apartamentos unificados que ocupan toda la primer…
$505,245
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Tienda 207 m² en Lakatameia, Chipre
Tienda 207 m²
Lakatameia, Chipre
Área 207 m²
Tienda con un entresuelo en Lakatameia, en Nicosia. La propiedad goza de muy buen acceso a l…
$466,284
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Tienda 430 m² en Spilia, Chipre
Tienda 430 m²
Spilia, Chipre
Área 430 m²
Una tienda en la planta baja de un edificio de siete plantas en Agios Antonios, Nicosia. Com…
$991,590
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Tienda 323 m² en Strovolos, Chipre
Tienda 323 m²
Strovolos, Chipre
Área 323 m²
Una tienda en la planta baja de un edificio, Strovolos. Consta de una planta baja de 208m2 y…
$826,325
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Tienda en Nicosia, Chipre
Tienda
Nicosia, Chipre
470 metros cuadrados. Versatil Showroom en venta en Pallouriotissa, Nicosia Descubra una in…
$595,823
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
De inversiones 313 m² en Dali, Chipre
De inversiones 313 m²
Dali, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 313 m²
Tres apartamentos en la primera planta en Dali, Nicosia. Consta de dos apartamentos de tres …
$427,328
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De inversiones 5 200 m² en Strovolos, Chipre
De inversiones 5 200 m²
Strovolos, Chipre
Área 5 200 m²
¡Gran Complejo de Propiedad! Venta " Lease-Back con una conocida empresa en Chipre, con más …
$14,81M
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Oficina 239 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 239 m²
Nicosia, Chipre
Área 239 m²
Una oficina en el sexto piso del edificio comercial en Trypiotis, Nicosia. Tiene una superfi…
$1,07M
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Tienda 522 m² en Strovolos, Chipre
Tienda 522 m²
Strovolos, Chipre
Área 522 m²
Un restaurante en la planta baja del edificio de uso mixto en Agios Antonios, Nicosia. Se co…
$903,056
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Restaurante, cafetería en Paliometocho, Chipre
Restaurante, cafetería
Paliometocho, Chipre
Dos espaciosas parcelas de tierra están en venta en un tranquilo pueblo en el condado de Nic…
$113,323
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Tienda 365 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 365 m²
Nicosia, Chipre
Área 365 m²
Una unidad comercial de tamaño pequeño ideal con una fachada de gran pantalla está bien ubic…
$973,883
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Almacén 626 m² en Ergates, Chipre
Almacén 626 m²
Ergates, Chipre
Área 626 m²
Un taller industrial arrendatario en el área industrial de Ergates, Nicosia. Tiene una super…
$460,222
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Tienda 105 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 105 m²
Nicosia, Chipre
Área 105 m²
Esta tienda está en la planta baja de un edificio de uso mixto en Kaimakli, Nicosia. Se comp…
$286,853
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Oficina 211 m² en Spilia, Chipre
Oficina 211 m²
Spilia, Chipre
Área 211 m²
Dos oficinas en el tercer piso de un edificio de 6 plantas en Agios Antonios. El edificio co…
$371,846
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De inversiones 600 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 600 m²
Nicosia, Chipre
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 600 m²
Oferta de inversión. Venta es un edificio completo (con obras de título despejado) con ingre…
$1,59M
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Propiedad comercial 1 433 m² en Klirou, Chipre
Propiedad comercial 1 433 m²
Klirou, Chipre
Área 1 433 m²
Edificio de dos plantas en Klirou. El edificio consta de 2 tiendas en la planta baja y 4 pis…
$1,08M
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Tienda 199 m² en Spilia, Chipre
Tienda 199 m²
Spilia, Chipre
Área 199 m²
Tienda en la planta baja en Agios Antonios, Nicosia. Tiene un área de 126 metros cuadrados y…
$377,749
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Almacén 1 863 m² en Dali, Chipre
Almacén 1 863 m²
Dali, Chipre
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 863 m²
Un almacén industrial con oficinas y una tienda en Dali, Nicosia. Comprende las siguientes e…
$2,30M
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Propiedad comercial 866 m² en Spilia, Chipre
Propiedad comercial 866 m²
Spilia, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 866 m²
Este es un edificio de 4 plantas con sótano en Agios Antonios, Nicosia. El edificio tiene un…
$696,474
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Tienda 80 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 80 m²
Nicosia, Chipre
Área 80 m²
En venta: 2 Tiendas Comerciales Identicas – Engomi, Nicosia Cada propiedad cuenta con 80 met…
$351,818
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