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Locales comerciales en venta en Dali, Chipre

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4 propiedades total found
Almacén 1 863 m² en Dali, Chipre
Almacén 1 863 m²
Dali, Chipre
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 863 m²
Un almacén industrial con oficinas y una tienda en Dali, Nicosia. Comprende las siguientes e…
$2,30M
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Propiedad comercial 523 m² en Dali, Chipre
Propiedad comercial 523 m²
Dali, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 523 m²
Un almacén comercial de dos plantas actualmente alquilado y operado como estudio de grabació…
$447,061
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De inversiones 740 m² en Dali, Chipre
De inversiones 740 m²
Dali, Chipre
Dormitorios 5
Área 740 m²
Dos pares de casas de tres dormitorios en Dali, Nicosia. Cada casa tiene una superficie de 1…
$702,377
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TekceTekce
De inversiones 313 m² en Dali, Chipre
De inversiones 313 m²
Dali, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 313 m²
Tres apartamentos en la primera planta en Dali, Nicosia. Consta de dos apartamentos de tres …
$427,328
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