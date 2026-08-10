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Locales comerciales en venta en Germasogeia, Chipre

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34 propiedades total found
Propiedad comercial 225 m² en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial 225 m²
Germasogeia, Chipre
Nº de cuartos de baño 5
Área 225 m²
Edificio residencial en Germasogeia, Limassol. Propiedad de inversión multiunidad en una par…
$2,02M
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Propiedad comercial 1 382 m² en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial 1 382 m²
Germasogeia, Chipre
Área 1 382 m²
Un nuevo punto de referencia para los espacios de trabajo contemporáneos, este sorprendente …
$9,58M
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Propiedad comercial en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial
Germasogeia, Chipre
Piso 3
Un edificio residencial en Potamos Germasogeias, Limassol, con 22 estudios (más 3 cuartos ex…
$4,17M
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TekceTekce
Otro 1 728 m² en Germasogeia, Chipre
Otro 1 728 m²
Germasogeia, Chipre
Área 1 728 m²
Situado en la prestigiosa zona de Germasogeia, este moderno edificio residencial ofrece una …
$7,54M
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Tienda 119 m² en Germasogeia, Chipre
Tienda 119 m²
Germasogeia, Chipre
Área 119 m²
Bonita tienda en Potamos Germasogias una de las mejores y más concurridas zonas de Limassol.…
$725,963
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Propiedad comercial 1 382 m² en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial 1 382 m²
Germasogeia, Chipre
Área 1 382 m²
Un importante desarrollo comercial diseñado en torno al concepto de las oficinas principales…
$9,49M
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Propiedad comercial 1 382 m² en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial 1 382 m²
Germasogeia, Chipre
Área 1 382 m²
Un importante desarrollo comercial diseñado en torno al concepto de las oficinas principales…
$9,49M
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Oficina 1 970 m² en Germasogeia, Chipre
Oficina 1 970 m²
Germasogeia, Chipre
Área 1 970 m²
Número de plantas 5
En el corazón del distrito comercial de Limassol, una nueva clase Una torre de negocios se o…
$32,36M
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John Taylor Cyprus
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Propiedad comercial 795 m² en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial 795 m²
Germasogeia, Chipre
Nº de cuartos de baño 11
Área 795 m²
Número de plantas 3
El edificio La arquitectura se define por líneas contemporáneas limpias, creando una presenc…
$2,07M
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Tienda 49 m² en Germasogeia, Chipre
Tienda 49 m²
Germasogeia, Chipre
Área 49 m²
Esta es una oficina 2 niveles en la mejor ubicación en la zona turística en la carretera pri…
$315,031
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Otro 923 m² en Germasogeia, Chipre
Otro 923 m²
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Área 923 m²
Descubre una oportunidad excepcional para tener un hogar en una de las zonas más deseadas de…
$3,99M
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Oficina 2 084 m² en Germasogeia, Chipre
Oficina 2 084 m²
Germasogeia, Chipre
Área 2 084 m²
Número de plantas 5
Venta: Espacio de oficina moderno en construcción en una de las zonas más populares - Potamo…
$14,57M
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Oficina en Germasogeia, Chipre
Oficina
Germasogeia, Chipre
Venta de tres oficinas de área total cubierta de 1118. 54 metros cuadrados encima de la tien…
$5,80M
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Otro 1 728 m² en Germasogeia, Chipre
Otro 1 728 m²
Germasogeia, Chipre
Área 1 728 m²
Situado en la prestigiosa zona de Germasogeia, este moderno edificio residencial ofrece una …
$7,54M
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Oficina 1 381 m² en Germasogeia, Chipre
Oficina 1 381 m²
Germasogeia, Chipre
Área 1 381 m²
Número de plantas 5
La construcción del centro de negocios, diseñado sobre la base del concepto de oficinas mixt…
$9,18M
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Propiedad comercial 670 m² en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial 670 m²
Germasogeia, Chipre
Nº de cuartos de baño 9
Área 670 m²
Edificio residencial en venta – Germasogeia, Limassol Moderno edificio residencial situado …
$3,37M
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Propiedad comercial en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial
Germasogeia, Chipre
Piso 4/4
Edificio moderno con Panoramic Vistas en las colinas de Limassol Este hermoso edificio es p…
$8,32M
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Tienda 544 m² en Germasogeia, Chipre
Tienda 544 m²
Germasogeia, Chipre
Área 544 m²
Nuevo espacio comercial PRIME en la primera línea del Área de Turismo de Germasogeia, uno de…
$4,88M
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Propiedad comercial 300 m² en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial 300 m²
Germasogeia, Chipre
Área 300 m²
Este edificio de uso mixto consta de tiendas en la planta baja con casa de nivel superior. S…
$1,43M
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Propiedad comercial en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial
Germasogeia, Chipre
Número de plantas 6
Un edificio de oficinas situado en una gran zona, cerca de todas las comodidades y con fácil…
$26,37M
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Propiedad comercial en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial
Germasogeia, Chipre
Número de plantas 5
Prime Hilltop Investment Opportunity in Germasogeia, Limassol Situado en una de las zonas re…
$4,27M
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Propiedad comercial en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial
Germasogeia, Chipre
Este proyecto es un centro de negocios histórico, situado en el centro comercial costero de …
$32,08M
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Restaurante, cafetería en Germasogeia, Chipre
Restaurante, cafetería
Germasogeia, Chipre
Situado en una de las zonas residenciales más prestigiosas de Germasoya, este sitio excepcio…
$1,28M
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Oficina 1 934 m² en Germasogeia, Chipre
Oficina 1 934 m²
Germasogeia, Chipre
Área 1 934 m²
Piso 4
Centro de negocios un edificio siendo diseñado en un concepto de una mezcla de oficinas prin…
$9,40M
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Propiedad comercial 1 382 m² en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Área 1 382 m²
Un nuevo punto de referencia para los espacios de trabajo contemporáneos, este sorprendente …
$9,58M
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Oficina en Germasogeia, Chipre
Oficina
Germasogeia, Chipre
centro de negocios un edificio siendo diseñado en un concepto de una mezcla de oficinas prin…
$5,23M
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Propiedad comercial en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial
Germasogeia, Chipre
Venta es una casa de piedra en el pueblo de Germasoya, que actualmente funciona como taberna…
$256,236
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Otro 923 m² en Germasogeia, Chipre
Otro 923 m²
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Área 923 m²
Descubre una oportunidad excepcional para tener un hogar en una de las zonas más deseadas de…
$3,99M
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Propiedad comercial en Germasogeia, Chipre
Propiedad comercial
Germasogeia, Chipre
Piso 3/3
Edificio moderno con Panoramic Vistas en las colinas de Limassol Este hermoso edificio es p…
$4,00M
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Restaurante, cafetería 350 m² en Germasogeia, Chipre
Restaurante, cafetería 350 m²
Germasogeia, Chipre
Área 350 m²
Negocios activos con locales propios. Las tiendas están conectadas y se utilizan como restau…
$1,72M
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