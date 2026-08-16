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Locales comerciales en venta en Ayia Napa, Chipre

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Propiedad comercial 113 m² en Ayia Napa, Chipre
Propiedad comercial 113 m²
Ayia Napa, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
Un fantástico restaurante en el corazón de Ayia Napa, Famagusta. Este magnífico restaurante …
$1,18M
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Propiedad comercial en Ayia Napa, Chipre
Propiedad comercial
Ayia Napa, Chipre
Número de plantas 2
Vida costera contemporánea – Edificio Residencial Boutique Este edificio boutique de bajo ni…
$3,43M
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VIDI GROUP
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Propiedad comercial en Ayia Napa, Chipre
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Ayia Napa, Chipre
Número de plantas 2
Vida costera contemporánea – Edificio Residencial Boutique Este edificio boutique de bajo ni…
$3,65M
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