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Locales comerciales en venta en Ypsonas Municipality, Chipre

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Propiedad comercial en Ypsonas Municipality, Chipre
Propiedad comercial
Ypsonas Municipality, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Descubra Gemstones Project, un exclusivo desarrollo residencial de cinco edificios en la zon…
$24,29M
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Almacén 800 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
Almacén 800 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Área 800 m²
Bonito almacén de planta baja en zona de Ypsonas (Agios Sylas )en Limassol con área cubierta…
$1,73M
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Almacén 4 400 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
Almacén 4 400 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Área 4 400 m²
Un nuevo almacén actualmente en construcción, idealmente ubicado en la zona industrial de Ag…
$3,30M
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Almacén 4 400 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
Almacén 4 400 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Área 4 400 m²
Un nuevo almacén actualmente en construcción, idealmente ubicado en la zona industrial de Ag…
$3,29M
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Fox Smart Estate Agency
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De inversiones en Ypsonas Municipality, Chipre
De inversiones
Ypsonas Municipality, Chipre
Fábrica en venta con los sistemas fotovoltaicos en Ypsonas, Limassol Distric. La parcela tie…
$6,49M
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De inversiones 6 360 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
De inversiones 6 360 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 176
Área 6 360 m²
Desarrollo residencial en venta en Ypsonas, Limassol Ubicado estratégicamente con excelente …
$24,36M
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Edificio rentable 6 360 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
Edificio rentable 6 360 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 176
Área 6 360 m²
Número de plantas 4
Venta: edificio de apartamentos moderno bajo el proyecto con una superficie interior total d…
$24,30M
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Almacén 2 290 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
Almacén 2 290 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Área 2 290 m²
Espacioso almacén en venta – Ypsonas Area Presentando este almacén grande y funcional ubicad…
$2,87M
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