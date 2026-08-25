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Locales comerciales en venta en Polis Chrysochous, Chipre

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Restaurante, cafetería en Polis Chrysochous, Chipre
Restaurante, cafetería
Polis Chrysochous, Chipre
Preste atención a esta parcela de 4.463 metros cuadrados en el municipio de Polis (41% DA2 z…
$284 751
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Tienda 140 m² en Polis Chrysochous, Chipre
Tienda 140 m²
Polis Chrysochous, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Venta: Amplia tienda de planta baja con un área interna total de 140 metros cuadrados. (Pla…
$288 081
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De inversiones en Polis Chrysochous, Chipre
De inversiones
Polis Chrysochous, Chipre
Número de plantas 1
Apartamento Contemporáneo Viviendo en un entorno costero – Polis Chrysochous (Prodromi) Sit…
$2,25M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Propiedad comercial en Polis Chrysochous, Chipre
Propiedad comercial
Polis Chrysochous, Chipre
PARA SALA Propiedad comercial compuesta por 3 pisos de una habitación y 6 tiendas con un ing…
$464 764
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