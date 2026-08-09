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Locales comerciales en venta en Larnaca, Chipre

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68 propiedades total found
Hotel 1 633 m² en Larnaca, Chipre
Hotel 1 633 m²
Larnaca, Chipre
Dormitorios 40
Área 1 633 m²
Este moderno hotel de 4 plantas está convenientemente situado en el centro histórico de Larn…
$15,35M
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Propiedad comercial en Tochni, Chipre
Propiedad comercial
Tochni, Chipre
Número de plantas 2
Ubicado en el corazón del pintoresco pueblo de Tochni, esta casa de piedra tradicional bella…
$453,525
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Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Tienda Comercial – Primera Inversión Comercial en Larnaca Central Esta tienda comercial form…
$546,447
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TekceTekce
Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Piso 2/6
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$570,746
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Hotel 830 m² en Tochni, Chipre
Hotel 830 m²
Tochni, Chipre
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 14
Área 830 m²
Situado en los suaves paisajes de ladera de Tochni, este aparthotel agroturismo presenta una…
$1,74M
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De inversiones 882 m² en Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
De inversiones 882 m²
Dromolaxia Meneou Municipality, Chipre
Área 882 m²
El proyecto está completamente terminado y se encuentra bajo pequeñas renovaciones e instala…
$3,31M
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De inversiones 614 m² en Mazotos, Chipre
De inversiones 614 m²
Mazotos, Chipre
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 8
Área 614 m²
Un desarrollo residencial compuesto por cuatro casas incompletas en Mazotos, Larnaca. Las do…
$956,176
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Oficina 88 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 88 m²
Larnaca, Chipre
Área 88 m²
Un nuevo complejo cerrado en el centro de Larnaca. El complejo está convenientemente situado…
$299,650
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Oficina 233 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 233 m²
Larnaca, Chipre
Área 233 m²
Esta oficina se encuentra en una ubicación privilegiada en Larnaca. Se encuentra en la encru…
$1,26M
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Propiedad comercial 932 m² en Larnaca, Chipre
Propiedad comercial 932 m²
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 10
Área 932 m²
Este es un edificio comercial de esquina en Larnaca Center , Prime Location. Se compone de u…
$3,54M
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Propiedad comercial 1 600 m² en Larnaca, Chipre
Propiedad comercial 1 600 m²
Larnaca, Chipre
Área 1 600 m²
Cada apartamento es de aproximadamente 75 metros cuadrados con 2 dormitorios, y una terraza,…
$3,54M
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De inversiones 1 387 m² en Pervolia, Chipre
De inversiones 1 387 m²
Pervolia, Chipre
Nº de cuartos de baño 14
Área 1 387 m²
Playa frente 7 villas en venta en Pervolia zona turística de Larnaca. Las casas se completan…
$3,07M
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Oficina 123 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 123 m²
Larnaca, Chipre
Área 123 m²
Esta oficina se encuentra en una ubicación privilegiada en Larnaca. Se encuentra en la encru…
$708,752
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De inversiones 6 000 m² en Mazotos, Chipre
De inversiones 6 000 m²
Mazotos, Chipre
Área 6 000 m²
La parcela totaliza 87,823m2, se encuentra bajo una zona turística (T2ε) “amarque” con tres …
$22,43M
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Propiedad comercial 1 437 m² en Larnaca, Chipre
Propiedad comercial 1 437 m²
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 437 m²
Edificio comercial en Agios Nikolaos, Municipio de Larnaca. El edificio consta de un showroo…
$1,68M
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Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Esta tienda de Finikoudes, Larnaca, está perfectamente situada en el centro del vibrante dis…
$220,679
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Hotel 895 m² en Dromolaxia, Chipre
Hotel 895 m²
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 20
Área 895 m²
Este apartamento urbano se encuentra a 400 metros del paseo marítimo Larnaca Beach y ofrece …
$2,95M
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Oficina 178 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 178 m²
Larnaca, Chipre
Área 178 m²
Espacios de oficina Premium situados en el corazón del Distrito Empresarial de Larnaca, con …
$735,365
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$1,26M
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Hotel 10 133 m² en Oroklini, Chipre
Hotel 10 133 m²
Oroklini, Chipre
Dormitorios 70
Área 10 133 m²
Tamaño total de la parcela: 13.257m2 Superficie total edificable: 10.133m2 (sótano inc.) …
$15,35M
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De inversiones 448 m² en Kiti, Chipre
De inversiones 448 m²
Kiti, Chipre
Nº de cuartos de baño 6
Área 448 m²
Edificio independiente de dos plantas con sótano en el distrito de Larnaca. El edificio cons…
$656,975
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Número de plantas 5
Espacios de oficina modernos en Limassol Este proyecto de oficina contemporáneo se encuentra…
$565,635
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Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
El Complejo Nicolaides está perfectamente situado en el centro de Larnaca, justo en el coraz…
$137,053
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Tienda 300 m² en Larnaca, Chipre
Tienda 300 m²
Larnaca, Chipre
Área 300 m²
Tienda comercial en el centro de la ciudad, Larnaca. Tiene 300 m2 de superficies cubiertas y…
$472,186
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Tienda 142 m² en Larnaca, Chipre
Tienda 142 m²
Larnaca, Chipre
Área 142 m²
Un nuevo edificio comercial situado en el corazón de Larnaca. El proyecto incluye tanto ofic…
$562,656
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Oficina 120 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 120 m²
Larnaca, Chipre
Área 120 m²
Esta oficina se encuentra en una ubicación privilegiada en Larnaca. Se encuentra en la encru…
$567,972
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Restaurante, cafetería en Psematismenos, Chipre
Restaurante, cafetería
Psematismenos, Chipre
En el mercado hay una parcela destinada al desarrollo residencial, ubicada en la zona de Pse…
$138,412
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Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Situado en el corazón vibrante de Larnaca, Shop No.1 ofrece una oportunidad excepcional para…
$406,514
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Hotel 3 500 m² en Larnaca, Chipre
Hotel 3 500 m²
Larnaca, Chipre
Área 3 500 m²
Hotel acogedor y bien establecido complejo de apartamentos con tiendas comerciales, situado …
$11,80M
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De inversiones 1 580 m² en Larnaca District, Chipre
De inversiones 1 580 m²
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 25
Área 1 580 m²
Estos son dos edificios residenciales disponibles para la venta juntos. Excelentemente situa…
$3,72M
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