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Locales comerciales en venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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oficinas
24
inversiones inmobiliarias
10
almacenes
7
tiendas
9
70 propiedades total found
Oficina 498 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 498 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 498 m²
El proyecto comercial moderno está situado en el corazón de Limassol. Cerca de la bulliciosa…
$4,18M
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Oficina 510 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 510 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 510 m²
El proyecto comercial moderno está situado en el corazón de Limassol. Cerca de la bulliciosa…
$4,29M
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Tienda 350 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 350 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 350 m²
Amplia tienda situada en la avenida Kolonakiou Limassol. La tienda está separada en una plan…
$1,27M
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TekceTekce
Propiedad comercial 1 119 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Propiedad comercial 1 119 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 119 m²
Oportunidad de Inversión de Oficina Premium en el Primer Distrito Comercial de Limassol Con…
$9,15M
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Oficina 67 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 67 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 67 m²
Oportunidad de comercio minorista en Agios Athanasios, Limassol — Primera visibilidad comerc…
$339,414
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Propiedad comercial 761 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Propiedad comercial 761 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 761 m²
Vivienda de lujo en el corazón de la ciudad Ubicación: Agios Athanasios, Limassol Tipo de pr…
$3,99M
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Propiedad comercial en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Propiedad comercial
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Un nuevo edificio de oficinas que comprende tiendas y oficinas situadas en la calle Kolonaki…
$2,74M
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Almacén en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Almacén
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Para el arrendamiento – Propiedad industrial en Agios Athanasios Amplia propiedad de alquil…
$1,39M
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De inversiones 871 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
De inversiones 871 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 12
Área 871 m²
Un nuevo proyecto ubicado en la prestigiosa zona residencial de Agios Athanasios, Limassol. …
$3,15M
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Oficina 151 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 151 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 151 m²
Moderno desarrollo de uso mixto se encuentra en Agios Athanasios, ofreciendo una combinación…
$682,586
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Almacén 7 500 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Almacén 7 500 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 7 500 m²
7.500m2 área cubierta de un almacén industrial / Uso de fábrica, en el área industrial Agios…
$11,80M
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Propiedad comercial 300 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Propiedad comercial 300 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 300 m²
Hermoso edificio de oficinas enteras en una ubicación privilegiada, en una de las avenidas m…
$3,31M
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Oficina 88 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 88 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 88 m²
Oportunidad de comercio minorista en Agios Athanasios, Limassol — Primera visibilidad comerc…
$425,705
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De inversiones 3 622 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
De inversiones 3 622 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 3 622 m²
Esta propiedad se encuentra en la zona de prestigio de Agios Athanasios. Este gran edificio …
$4,25M
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De inversiones 910 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
De inversiones 910 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 910 m²
Las oficinas están en Linopetra, en la parte este de Limassol, con excelente acceso a la car…
$5,78M
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Tienda 399 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 399 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 399 m²
Un centro comercial de vanguardia en el corazón de Limassol Introduciendo un desarrollo com…
$4,69M
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Oficina 152 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 152 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 152 m²
El proyecto comercial moderno está situado en el corazón de Limassol. Cerca de la bulliciosa…
$1,37M
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Oficina 356 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 356 m²
Una torre de oficina situada en el centro, con acceso rápido a la carretera y a 1 minuto en …
$2,98M
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Tienda 1 200 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 1 200 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 1 200 m²
Totalmente operacional Profitable Business in Prime Industrial Location Una oportunidad exc…
$639,580
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Oficina 367 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 367 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 367 m²
Una torre de oficina situada en el centro, con acceso rápido a la carretera y a 1 minuto en …
$2,67M
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Propiedad comercial 1 319 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Propiedad comercial 1 319 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Nº de cuartos de baño 20
Área 1 319 m²
El edificio cuenta con 25 plazas de aparcamiento. Está situado junto a la rotonda de Linopet…
$4,13M
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Propiedad comercial 356 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Propiedad comercial 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 356 m²
Una torre de oficina situada en el centro, con acceso rápido a la carretera y a 1 minuto en …
$2,82M
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Propiedad comercial 585 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Propiedad comercial 585 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 585 m²
Piso 1
6 Modern Apartments El edificio cuenta con seis apartamentos elegantemente diseñados, cada u…
$2,51M
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De inversiones 337 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
De inversiones 337 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 337 m²
Justo fuera del centro de Limassol, el suburbio residencial de la ladera de Ayios Athanasios…
$2,89M
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Oficina 331 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 331 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 331 m²
Espacio de oficina en la zona de Agios Athanasios, Limassol ahora está disponible para la ve…
$2,62M
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Propiedad comercial 1 806 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Propiedad comercial 1 806 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 1 806 m²
Este edificio comercial ocupa una posición prominente y atractiva y se beneficia de un alto …
$8,26M
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Edificio rentable 1 140 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Edificio rentable 1 140 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 36
Área 1 140 m²
Número de plantas 3
Se está elaborando un nuevo proyecto de un edificio residencial de tres plantas compuesto po…
$7,63M
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De inversiones 513 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
De inversiones 513 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 513 m²
Bienvenido a un exclusivo proyecto residencial situado en la hermosa zona elevada de Agios A…
$313,952
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Tienda 75 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 75 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 75 m²
Nuevo desarrollo de lujo en la zona de Agios Athanasios, Limassol. Nuevo desarrollo excepcio…
$389,288
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Tienda 90 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 90 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 90 m²
Nuevo desarrollo de lujo en la zona de Agios Athanasios, Limassol. Nuevo desarrollo excepcio…
$425,086
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