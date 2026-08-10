Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Peyia
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Peyia, Chipre

;
6 propiedades total found
Otro 490 m² en Peyia, Chipre
Otro 490 m²
Peyia, Chipre
Área 490 m²
Una rara oportunidad de adquirir un edificio comercial totalmente reconstruido (2022) en el …
$1,84M
Dejar una solicitud
Tienda 52 m² en Peyia, Chipre
Tienda 52 m²
Peyia, Chipre
Área 52 m²
Esta ubicación única está situada en el corazón de uno de los destinos turísticos más concur…
$431,096
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Peyia, Chipre
Propiedad comercial
Peyia, Chipre
Número de plantas 4
Un edificio comercial situado en la zona de Coral Bay de Pegeia, Paphos, cerca del Hotel Cor…
$1,83M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
TekceTekce
Restaurante, cafetería en Peyia, Chipre
Restaurante, cafetería
Peyia, Chipre
Una rara parcela en una colina con impresionantes vistas panorámicas de las pintorescas coli…
$452,955
Dejar una solicitud
Tienda 609 m² en Peyia, Chipre
Tienda 609 m²
Peyia, Chipre
Nº de cuartos de baño 6
Área 609 m²
Situado en el corazón de la bahía de Coral, uno de los destinos turísticos más famosos y más…
$1,86M
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería en Peyia, Chipre
Restaurante, cafetería
Peyia, Chipre
Situado en una colina en la prestigiosa zona de Cuevas de Mar de Peyia, este terreno ofrece …
$1,99M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir