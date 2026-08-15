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Locales comerciales en venta en Pafos, Chipre

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105 propiedades total found
Tienda 110 m² en Pafos, Chipre
Tienda 110 m²
Pafos, Chipre
Área 110 m²
**FOR SALE TERRITOR FULLY RENOVATED COMMERCIAL SHOP TENIDA PAPHOS CITY CENTRE* * Una excele…
$253,640
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Oficina 1 260 m² en Pafos, Chipre
Oficina 1 260 m²
Pafos, Chipre
Área 1 260 m²
Número de plantas 3
Venta: Espacio de oficina moderno en construcción en el centro de Paphos con una superficie …
$8,02M
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Tienda 41 m² en Pafos, Chipre
Tienda 41 m²
Pafos, Chipre
Área 41 m²
Tienda en venta en Kato Paphos. El área interna es de 41m2 con terraza cubierta de 4m2. E…
$144,040
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Tienda 446 m² en Pafos, Chipre
Tienda 446 m²
Pafos, Chipre
Área 446 m²
Un nuevo centro comercial está creciendo en el centro de Paphos, un edificio avanzado de uso…
$2,69M
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Business Centre en Pafos, Chipre
Business Centre
Pafos, Chipre
Área 349 m²
Venta: espacio de oficina de planta media en el primer nivel en Business Centre, Paphos.Un p…
$1,77M
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 2/5
Espacios de Retail Modern Class-A Office en el corazón de Paphos Descubra un desarrollo com…
$1,03M
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VIDI GROUP
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TekceTekce
Tienda 34 m² en Pafos, Chipre
Tienda 34 m²
Pafos, Chipre
Área 34 m²
Número de plantas 5
Este proyecto es un desarrollo moderno en el centro de Paphos, que ofrece amplios apartament…
$604,138
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Oficina 1 082 m² en Pafos, Chipre
Oficina 1 082 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 082 m²
Número de plantas 4
Venta: Un nuevo edificio de oficinas bajo el proyecto con una impresionante zona interior de…
$5,16M
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De inversiones 845 m² en Pafos, Chipre
De inversiones 845 m²
Pafos, Chipre
Área 845 m²
Esta propiedad se encuentra en la ubicación ideal entre Kato Paphos y Universal. El edificio…
$1,59M
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Hotel en Pafos, Chipre
Hotel
Pafos, Chipre
Dormitorios 35
La casa de jubilación-Nursing con sede en Paphos, Chipre. La casa de Enfermería ofrece sus s…
$1,72M
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VIDI GROUP
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English, Русский
Hotel 2 790 m² en Pafos, Chipre
Hotel 2 790 m²
Pafos, Chipre
Dormitorios 45
Área 2 790 m²
Hotel Apartamento Complejo en Venta – Tumbas de los Reyes, Paphos. Excelente oportuni…
$10,36M
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Tienda en Pafos, Chipre
Tienda
Pafos, Chipre
Piso 2
Planta baja 1 & Planta baja 2 Estas propiedades comprenden dos tiendas continuas. Venta en e…
$376,771
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De inversiones 909 m² en Pafos, Chipre
De inversiones 909 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 5
Área 909 m²
Un moderno edificio comercial se encuentra en la entrada de la ciudad de Paphos a poca dista…
$3,72M
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Tienda 146 m² en Pafos, Chipre
Tienda 146 m²
Pafos, Chipre
Área 146 m²
Tienda en venta situada en la planta baja del centro de negocios. Consta de una planta princ…
$914,860
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Tienda 289 m² en Pafos, Chipre
Tienda 289 m²
Pafos, Chipre
Área 289 m²
Piso 2
Tienda / Restaurante en venta - Paphos Town Centre Propiedad comercial en venta, 289 m2 de …
$437,696
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VIDI GROUP
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English, Русский
Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 2
Espacios de oficina – Trabajar en estilo Dentro de este complejo multifuncional, los espacio…
$1,05M
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Propiedad comercial en Pafos, Chipre
Propiedad comercial
Pafos, Chipre
Número de plantas 3
Situado en la zona universal de Paphos, este nuevo edificio residencial presenta una excelen…
$1,82M
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Propiedad comercial 1 070 m² en Pafos, Chipre
Propiedad comercial 1 070 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 070 m²
Venta: Un amplio edificio comercial que ofrece 1090 m2 de espacio interno, perfectamente si…
$2,65M
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Pafos planta completa en Konia, Chipre
Pafos planta completa
Konia, Chipre
Habitaciones 22
Nº de cuartos de baño 4
Área 698 m²
Número de plantas 3
Oficinas (planta completa) — 22 oficinas, superficie interior 630 m² + terraza 68 m², superf…
$3,50M
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Propiedad comercial 600 m² en Pafos, Chipre
Propiedad comercial 600 m²
Pafos, Chipre
Área 600 m²
Este edificio comercial situado en Kato Paphos. El edificio consta de 3 tiendas y 1 apartame…
$1,77M
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Oficina 547 m² en Anavargos, Chipre
Oficina 547 m²
Anavargos, Chipre
Área 547 m²
Número de plantas 6
Este moderno edificio comercial está situado en la entrada de la ciudad de Paphos, cerca del…
$3,61M
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Tienda 34 m² en Pafos, Chipre
Tienda 34 m²
Pafos, Chipre
Área 34 m²
Día de terminación : aprox. en 18 meses Venta: Planta baja con un espacio interno de 34 m2,…
$599,207
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De inversiones 1 074 m² en Pafos, Chipre
De inversiones 1 074 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 074 m²
Un edificio moderno de cuatro niveles situado en el centro, construido en una parcela indivi…
$2,83M
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De inversiones 800 m² en Pafos, Chipre
De inversiones 800 m²
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 8
Área 800 m²
Edificio en venta en Agios Pavlos, Paphos. Consta de cuatro, 3 dormitorios. Uno de ellos tod…
$1,12M
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De inversiones 1 866 m² en Pafos, Chipre
De inversiones 1 866 m²
Pafos, Chipre
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 24
Área 1 866 m²
Exclusivo, de lujo, proyecto cerrado situado en el frente de la playa en el corazón de la zo…
$21,89M
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Almacén 1 088 m² en Pafos, Chipre
Almacén 1 088 m²
Pafos, Chipre
Área 1 088 m²
Todo el edificio para 9 apartamentos - Paphos viv Chipre.Project ROI Residence - PaphosROI R…
$3,60M
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Tienda 137 m² en Pafos, Chipre
Tienda 137 m²
Pafos, Chipre
Área 137 m²
Tres unidades de venta unificadas en un edificio en Agios Theodoros quarter, Paphos Municipa…
$362,981
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Oficina 187 m² en Pafos, Chipre
Oficina 187 m²
Pafos, Chipre
Área 187 m²
Esta oficina, situada en el corazón de Paphos, ofrece un entorno de trabajo ideal con infrae…
$1,21M
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De inversiones 1 160 m² en Pafos, Chipre
De inversiones 1 160 m²
Pafos, Chipre
Área 1 160 m²
Un proyecto contemporáneo y elegante de amplias oficinas, lujosos apartamentos de 3 dormitor…
$5,70M
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Otro 520 m² en Pafos, Chipre
Otro 520 m²
Pafos, Chipre
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 8
Área 520 m²
Venta: Apartamento con 8 apartamentos x 2 dormitorios, tiene una amplia superficie cubierta …
$1,50M
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