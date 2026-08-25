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Locales comerciales en venta en Koinoteta Mones Lemesou, Chipre

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restaurantes
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10 propiedades total found
Propiedad comercial 10 669 m² en Moni, Chipre
Propiedad comercial 10 669 m²
Moni, Chipre
Área 10 669 m²
Edificio comercial importante en la avenida Apostolou Petrou & Pavlou, Limassol — un activo …
$28,94M
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Restaurante, cafetería en Moni, Chipre
Restaurante, cafetería
Moni, Chipre
Le ofrecemos una oportunidad única para comprar sabrosas parcelas de tierra en el pueblo de …
$462 778
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Propiedad comercial 2 794 m² en Moni, Chipre
Propiedad comercial 2 794 m²
Moni, Chipre
Área 2 794 m²
Un edificio comercial situado en una posición privilegiada en la esquina del Centro Ciudad d…
$11,69M
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$451 208
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Oficina en Moni, Chipre
Oficina
Moni, Chipre
Piso 1
Espacio de oficina situado en la zona de Petru si Pavel, con un espacio total 190. Planta ba…
$798 639
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Restaurante, cafetería en Moni, Chipre
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Moni, Chipre
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Restaurante, cafetería en Moni, Chipre
Restaurante, cafetería
Moni, Chipre
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$341 299
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Restaurante, cafetería en Moni, Chipre
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Moni, Chipre
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Moni, Chipre
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Restaurante, cafetería en Moni, Chipre
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Moni, Chipre
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