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Locales comerciales en venta en Limassol Municipality, Chipre

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605 propiedades total found
Propiedad comercial 830 m² en Limasol, Chipre
Propiedad comercial 830 m²
Limasol, Chipre
Nº de cuartos de baño 12
Área 830 m²
Número de plantas 3
Este lujoso edificio residencial de 3 plantas consta de sólo seis espaciosos apartamentos de…
$2,66M
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Negocio listo 1 570 m² en Limassol District, Chipre
Negocio listo 1 570 m²
Limassol District, Chipre
Área 1 570 m²
Echemos un vistazo al proyecto NEON Limassol.Para más información sobre otros proyectos, pón…
$6,78M
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Propiedad comercial 566 m² en Limasol, Chipre
Propiedad comercial 566 m²
Limasol, Chipre
Área 566 m²
Moderno y lujoso edificio de oficinas en el corazón de Limassol, cerca de todas las comodida…
$3,31M
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TekceTekce
Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Piso 3/5
Espacio de Oficina Premium – Edificio Comercial Moderno en Griva Digeni, Limassol Esta ofici…
$1,39M
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Oficina 99 m² en Limasol, Chipre
Oficina 99 m²
Limasol, Chipre
Área 99 m²
Venta: Moderna oficina exterior situada en el tercer piso de un edificio de ocho pisos con u…
$1,49M
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Oficina 275 m² en Limasol, Chipre
Oficina 275 m²
Limasol, Chipre
Área 275 m²
Presentando una maravilla arquitectónica en el vibrante centro de Limassol. Cerca del bullic…
$2,52M
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De inversiones 815 m² en Limasol, Chipre
De inversiones 815 m²
Limasol, Chipre
Área 815 m²
El edificio consta de planta baja más dos plantas y sótano. Existe la posibilidad de constru…
$2,95M
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Oficina 142 m² en Limasol, Chipre
Oficina 142 m²
Limasol, Chipre
Área 142 m²
Elegante oficina de primera planta en Agia Zoni, Limassol Situado en una de las zonas más pr…
$820,423
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Oficina 161 m² en Limasol, Chipre
Oficina 161 m²
Limasol, Chipre
Área 161 m²
Un edificio comercial situado en el corazón del nuevo distrito de Limassol, Zakaki. La popul…
$3,00M
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Oficina 201 m² en Limasol, Chipre
Oficina 201 m²
Limasol, Chipre
Área 201 m²
Piso 201
Esta exclusiva de 8 plantas Clase Un centro de negocios está situado en uno de los distritos…
$1,52M
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Oficina en Limassol District, Chipre
Oficina
Limassol District, Chipre
Piso 2/4
Espacio de oficina – Mesa Geitonia, Limassol Este moderno desarrollo de oficinas establece …
$3,05M
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De inversiones 1 400 m² en Limasol, Chipre
De inversiones 1 400 m²
Limasol, Chipre
Área 1 400 m²
Prime Investment Opportunity – Building for Sale in Central Limassol tención €5,000,000 Pres…
$5,90M
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Tienda 175 m² en Limasol, Chipre
Tienda 175 m²
Limasol, Chipre
Área 175 m²
Estamos ampliando nuestra cartera comercial con un proyecto envidiable en el corazón de la c…
$3,31M
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Oficina 200 m² en Limasol, Chipre
Oficina 200 m²
Limasol, Chipre
Área 200 m²
Espacio de oficina disponible en una de las intersecciones más activas de Limassol y cerca d…
$749,009
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Piso 3/5
Espacio de Oficina Premium – Edificio Comercial Moderno en Griva Digeni, Limassol Esta ofici…
$1,39M
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De inversiones 1 738 m² en Limasol, Chipre
De inversiones 1 738 m²
Limasol, Chipre
Área 1 738 m²
New Modern High Tech. Edificio de oficinas! Características clave: El edificio tiene una ub…
$14,17M
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Propiedad comercial 1 688 m² en Limasol, Chipre
Propiedad comercial 1 688 m²
Limasol, Chipre
Área 1 688 m²
Un fabuloso edificio en el centro de la avenida comercial de Limassol, Seis pisos incluyen, …
$7,46M
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Piso 1
Espacio comercial exclusivo frente al mar en el corazón de Limassol Tipo: Centro de Negocio…
$2,39M
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Propiedad comercial 306 m² en Limasol, Chipre
Propiedad comercial 306 m²
Limasol, Chipre
Área 306 m²
Una rara oportunidad para adquirir un edificio histórico de piedra bellamente conservado en …
$1,85M
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Primera oficina frente al mar en venta – Complejo Kanika Enaerios, Limassol 🏢Zona interna: 1…
$5,46M
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Oficina 163 m² en Limasol, Chipre
Oficina 163 m²
Limasol, Chipre
Área 163 m²
Un edificio comercial situado en el corazón del nuevo distrito de Limassol, Zakaki. La popul…
$2,82M
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Otro 250 m² en Limasol, Chipre
Otro 250 m²
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Venta: un impresionante edificio de apartamentos situado en el corazón de Agia Zoni. Esta es…
$642,530
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Oficina 187 m² en Limasol, Chipre
Oficina 187 m²
Limasol, Chipre
Área 187 m²
Piso 187
Esta exclusiva de 8 plantas Clase Un centro de negocios está situado en uno de los distritos…
$1,42M
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Oficina 98 m² en Limasol, Chipre
Oficina 98 m²
Limasol, Chipre
Área 98 m²
Descubra una fantástica oportunidad para tener una oficina totalmente reformada en planta ba…
$345,549
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Tienda en Limasol, Chipre
Tienda
Limasol, Chipre
Número de plantas 3
Tienda comercial moderna en Zakaki – Limassol Situado en el distrito de Zakaki de rápido des…
$859,487
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Propiedad comercial 300 m² en Limasol, Chipre
Propiedad comercial 300 m²
Limasol, Chipre
Área 300 m²
Este edificio situado en la vibrante zona de Agia Triada de Limassol ofrece una excelente op…
$1,02M
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Tienda 190 m² en Limasol, Chipre
Tienda 190 m²
Limasol, Chipre
Área 190 m²
Un edificio comercial situado en el corazón del nuevo distrito de Limassol, Zakaki. La popul…
$3,19M
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Tienda 358 m² en Limasol, Chipre
Tienda 358 m²
Limasol, Chipre
Área 358 m²
Una amplia tienda de 538 m2 situada en el corazón de Anexartisias en la zona de Agia Napa de…
$3,60M
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Oficina reformada en la avenida Makarios, Limassol Moderna oficina de primera planta, total…
$388,903
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Oficina 210 m² en Limasol, Chipre
Oficina 210 m²
Limasol, Chipre
Área 210 m²
Piso 4
Una oficina de primera calidad en venta en un moderno desarrollo comercial en la zona de Kap…
$1,38M
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