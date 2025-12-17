Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Palodeia
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Palodeia, Chipre

2 propiedades total found
Propiedad comercial en Palodeia, Chipre
Propiedad comercial
Palodeia, Chipre
Un magnífico edificio anunciado con gran terreno en venta cerca de Palodia, adecuado para un…
$1,62M
Restaurante, cafetería en Limasol, Chipre
Restaurante, cafetería
Limasol, Chipre
$1,74M
