  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex Acacia Fashion TV: Living by the Sea on Al Marjan Island.

Wohnkomplex Acacia Fashion TV: Living by the Sea on Al Marjan Island.

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$533,695
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
17
ID: 33347
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.02.26

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Ra’s al-Chaima

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Acacia Mode TV: Wohnen mit Meerblick auf Al Marjan Island

Mode TV Acacia steigt an den prestigeträchtigen Ufern der Insel Al Marjan in Ras Al Khaimah an. Dieses architektonische Meisterwerk, das von der weltbekannten Conin International entworfen wurde, verbindet harmonisch natürliche Elemente mit raffinierter Kunst.

Wichtige Projekteigenschaften

  • Preis: von 1,96 Mio. AED bis 13,39 Mio. AED
  • Fläche: von 55 m2 bis 523 m2
  • Lage: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Gehäusetypen:

  • 1-3 Schlafzimmer Wohnungen
  • 4 Schlafzimmer Penthäuser

Wohnung Zustand: Voll möbliert
Liefertermin: Q4 2027

50/50 Zahlungsplan:

Anzahlung: 20%
Interessierte Raten: Q4 2027

  • 10% auf Reservierung
  • 40 % im Bau
  • 50% nach Fertigstellung

Zahlungsmethoden:

  • Banküberweisungen
  • Kryptowährung - USDT, BTC, ETH
  • Bargeld akzeptiert in Russland Rubel, Euro, Dollars

Infrastruktur und Einrichtungen
Mode TV Einwohner von Akazien haben Zugang zu:

  • Grüne Landschaften
  • Wanderwege
  • Entspannung und Grillmöglichkeiten
  • Kinderspielplätze
  • Modernstes Fitnessstudio
  • Entspannender Dampfraum und Sauna
  • Schwimmbad für Erwachsene und Kinder
  • Sonstige Premium-Annehmlichkeiten

Standort und Transport Zugänglichkeit
Der Komplex befindet sich bequem zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten:

  • Al Marjan Island Boulevard - 5 Minuten
  • Wynn Resort - 8 Minuten
  • Umm Al Quwain - 10 Minuten
  • Al Hamra Shopping Mall - 10 Minuten
  • Al Hamra Village - 15 Minuten
  • Flughafen Ras Al Khaimah - 30 Minuten
  • Dubai International Airport (DXB) - 55 Minuten

Warum Mode TV-Acacia wählen?

  • Fertigprodukt: komplett eingerichtetes Gehäuse – sofort nach Fertigstellung ein- oder ausfahrbereit.
  • Investitionsrezept: Der prestigeträchtige Standort auf Al Marjan Island garantiert Wachstum im Wert.
  • Entwickelte Infrastruktur: Spa, Fitnesscenter, Kinderbereiche und andere Annehmlichkeiten im Komplex.
  • Komfortable Logistik: Nähe zu Flughäfen und Einkaufszentren.
  • Ästhetik und Komfort: malerische Küstenansichten und hochwertige Bauqualität.

Standort auf der Karte

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Essen & Trinken

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
