Wohnkomplex Manta Bay

Der weltweit erste Sky Beach ist Manta Bay auf Al Marjan Island. Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer mit einem erwarteten ROI von bis zu 12%.

Faszinierend und das Bewusstsein aller zu erfassen, bietet es einen unvergleichlichen bezaubernden Blick auf die Insel Marjan. Wir bieten ein einfaches Konzept - genießen Sie jeden Tag einen tadellosen Urlaub. Das Projekt Manta Bay bietet einen erstklassigen Open-Air-Strand auf dem Dach des Komplexes sowie luxuriöse Annehmlichkeiten, darunter einen gut gestalteten Zigarrenrauchbereich mit modernster Fitnesscenter-Technologie sowie einen Beach Club. Ob Sie ein neues Zuhause finden oder investieren möchten, Manta Bay ist die beste Lösung für Sie. Genießen Sie ein luxuriöses Leben in der Region, die von Tag zu Tag zu einem der gefragtesten Reiseziele der VAE werden.

Tauchen Sie ein in die Welt der exquisiten Luxus-Komplex “Manta Bay” auf der Insel Al Marjan. Unter dem ersten Schritt in den exquisiten Lobbybereich, werden Sie sich in eine Atmosphäre von endlosen Luxus und Wohlbefinden eintauchen. Tauchen Sie ein in die ruhige Atmosphäre der Einrichtungen auf dem Projektgelände, während echte Profis von unserem Team sicherstellen, dass alle Ihre Bedürfnisse mit einwandfreier Genauigkeit berücksichtigt werden. Mit den Dienstleistungen einer persönlichen Concierge und erstklassigen Unterhaltung bietet Manta Bay die perfekte Harmonie von Funktionalität und Luxus, die Komfort mit der höchsten Lebensqualität kombiniert.

Manta Bay bietet eine Sammlung von einzigartigen Apartments, von stilvollen Studios bis zu geräumigen Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen, die jeweils Komfort mit exquisiter Innen-Eleganz kombinieren. Genießen Sie atemberaubenden Meerblick und die Nachbarschaft des berühmtesten Casinos, können Sie sich in das exquisite Leben umgeben von der ruhigen Schönheit der Al Marjan Insel eintauchen. Alle Wohnungen auf dem Gebiet der Manta Bay-Komplex sind entworfen, um das Beste für das Leben auf der Insel zu bieten, einschließlich Premium-Finish, hochwertige Geräte und eine breite Palette von Möglichkeiten für Erholung und Unterhaltung.