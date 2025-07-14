Wohnkomplex Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah.

  1. Realting.com
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$460,177
BTC
5.4737138
ETH
286.9007429
USDT
454 969.8698397
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
18
ID: 33350
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.02.26

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Ra’s al-Chaima

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Leben in Ras Al Khaimah

Tonino Lamborghini Residences ist ein Premium-, Markenkomplex vom Entwickler BNW Developments auf Al Marjan Island im Emirat von Ras Al Khaimah. Das Projekt verkörpert das Konzept eines luxuriösen Resort-Lifestyles und verspricht hohe Investitionsrendite.

Wichtige Projekteigenschaften

  • Preis: von 1,69 Mio AED auf 46,41 Mio AED
  • Fläche: von 37,7 m2 bis 842,6 m2
  • Marke: Tonino Lamborghini (internationale Premiummarke)
  • Lage: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Gehäusetypen:

  • Studios
  • 1-3 Schlafzimmer Wohnungen
  • Penthäuser
  • Villen und Villen

Wohnung Zustand: Voll möbliert
Liefertermin: Q4 2028

70/30 Zahlungsplan:

Anzahlung: 20%
Keine Zinszahlung: bis Q4 2028

  • 10% - Bei der Reservierung
  • 60% - Im Bau
  • 30% - Nach Abschluss

Form Zahlungsmethoden:

  • Banküberweisungen
  • Kryptowährung - USDT, BTC, ETH
  • Wir akzeptieren Bargeld in Russland - Rubel, Euro, Dollar

Architekturkonzept
Das Design des Komplexes ist von der Küstenlandschaft inspiriert:

  • glatte Linien und kaskadierende Terrassen
  • Himmelsgärten
  • Panoramaverglasung
  • durchdachte Wohnungsorientierung für maximalen Meerblick und Privatsphäre

Infrastruktur und Annehmlichkeiten
Der Komplex bietet eine ganze Reihe von Dienstleistungen für einen komfortablen Lebensstil:

  • Schwimmbad für Erwachsene und Kinder
  • Direkter Zugang zum Strand
  • SPA Zentrum
  • Hallenbäder und Fitnessbereiche im Freien
  • Crossfit
  • Kino und Club
  • Bibliothek und Coworking Space
  • Tagungsräume
  • Kinderspielplätze (Innen- und Außenbereich)
  • BBQ und Picknickbereiche
  • Restaurants, Cafés und Geschäfte
  • Landschaftliche Fußgängerwege
  • Innenparkplatz
  • Smart Home System
  • 24-Stunden-Sicherheit und Videoüberwachung

Standort auf der Karte

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Essen & Trinken

Sie sehen gerade
Ra's al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$460,177
