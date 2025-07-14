Wohnkomplex Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah.

Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Leben in Ras Al Khaimah
Tonino Lamborghini Residences ist ein Premium-, Markenkomplex vom Entwickler BNW Developments auf Al Marjan Island im Emirat von Ras Al Khaimah. Das Projekt verkörpert das Konzept eines luxuriösen Resort-Lifestyles und verspricht hohe Investitionsrendite.
Wichtige Projekteigenschaften
Gehäusetypen:
Wohnung Zustand: Voll möbliert
Liefertermin: Q4 2028
70/30 Zahlungsplan:
Anzahlung: 20%
Keine Zinszahlung: bis Q4 2028
Form Zahlungsmethoden:
Architekturkonzept
Das Design des Komplexes ist von der Küstenlandschaft inspiriert:
Infrastruktur und Annehmlichkeiten
Der Komplex bietet eine ganze Reihe von Dienstleistungen für einen komfortablen Lebensstil: