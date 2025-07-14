Wohnkomplex Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah

Radisson Blu Hotel & Residences: Ein Premium-Hotel und exklusive Residenzen im Zentrum von RAK
Sichern Sie sich jetzt die besten Einheiten zum Soft Launch!
Das Radisson Blu Hotel & Residences liegt im Herzen des kulturellen und geschäftlichen Zentrums von RAK Central.
Die perfekte Kombination aus Premium-Hotel und exklusiven Residenzen – Luxus trifft auf Wertsteigerung.
Ihr entscheidender Vorteil und Ihre ideale Investition:
Projektmerkmale:
361 Zimmer in einem Hotelkomplex.
222 Residenzen der Marke Radisson Blu.
Wohnungen:
Hotelzimmer:
Ausstattung: Voll möbliert
Fertigstellung: 4. Quartal 2029
70/30-Zahlungsplan:
Anzahlung: 20 %
Zinsfreie Ratenzahlung: 4. Quartal 2029
Zahlungsmethoden:
Infrastruktur und Ausstattung
Bewohner des Radisson Blu haben Zugang zu:
Kontaktieren Sie uns, um sich die besten Stellplätze während der Soft-Launch-Phase zu sichern!