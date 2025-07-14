Wohnkomplex Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah

Radisson Blu Hotel & Residences: Ein Premium-Hotel und exklusive Residenzen im Zentrum von RAK

Sichern Sie sich jetzt die besten Einheiten zum Soft Launch!

Das Radisson Blu Hotel & Residences liegt im Herzen des kulturellen und geschäftlichen Zentrums von RAK Central.

Die perfekte Kombination aus Premium-Hotel und exklusiven Residenzen – Luxus trifft auf Wertsteigerung.

Ihr entscheidender Vorteil und Ihre ideale Investition:

Markenprestige: Eine starke internationale Marke garantiert hohe Nachfrage und Prestige.

Eine starke internationale Marke garantiert hohe Nachfrage und Prestige. Erstklassige Lage: Die Residenzen befinden sich im Zentrum von RAK Central.

Die Residenzen befinden sich im Zentrum von RAK Central. Passives Einkommen: Profitieren Sie von Mieteinnahmen (verwaltet vom Radisson Blu Hotel) und Wertsteigerung.

Projektmerkmale:

361 Zimmer in einem Hotelkomplex.

222 Residenzen der Marke Radisson Blu.

Wohnungen:

Preis: 1,1 Mio. AED bis 3,2 Mio. AED

1,1 Mio. AED bis 3,2 Mio. AED Fläche: 43,8 m² bis 127,7 m²

43,8 m² bis 127,7 m² Lage: RAK Central, Ras Al Khaimah

RAK Central, Ras Al Khaimah Wohnungstypen:

Studios

Apartments mit 1–3 Schlafzimmern

Hotelzimmer:

Preis: 1,3 Mio. AED bis 3,0 Mio. AED

1,3 Mio. AED bis 3,0 Mio. AED Fläche: 48 m² bis 119,8 m²

48 m² bis 119,8 m² Lage: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Al Marjan Island, Ras Al Khaimah Wohnungstypen:

Studios

Apartments mit 1–2 Schlafzimmern



Ausstattung: Voll möbliert

Fertigstellung: 4. Quartal 2029

70/30-Zahlungsplan:

Anzahlung: 20 %

Zinsfreie Ratenzahlung: 4. Quartal 2029

10 % – bei Reservierung

60 % – während der Bauphase

30 % – nach Fertigstellung

Zahlungsmethoden:

Banküberweisung

Kryptowährung USDT, BTC, ETH

Wir akzeptieren Bargeld in Russland – Rubel, Euro, Dollar

Infrastruktur und Ausstattung

Bewohner des Radisson Blu haben Zugang zu:

5 Restaurants und Bars

Spa

Fitnessstudio

Dachterrasse und Poolbar

Konferenzräume

Kinderclub

Loungebereiche

Tiefgarage

24-Stunden-Sicherheitsdienst und vieles mehr

Kontaktieren Sie uns, um sich die besten Stellplätze während der Soft-Launch-Phase zu sichern!