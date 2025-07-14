  1. Realting.com
Wohnkomplex Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$306,170
6
ID: 33345
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.02.26

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Ra’s al-Chaima

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Radisson Blu Hotel & Residences: Ein Premium-Hotel und exklusive Residenzen im Zentrum von RAK

Sichern Sie sich jetzt die besten Einheiten zum Soft Launch!

Das Radisson Blu Hotel & Residences liegt im Herzen des kulturellen und geschäftlichen Zentrums von RAK Central.

Die perfekte Kombination aus Premium-Hotel und exklusiven Residenzen – Luxus trifft auf Wertsteigerung.

Ihr entscheidender Vorteil und Ihre ideale Investition:

  • Markenprestige: Eine starke internationale Marke garantiert hohe Nachfrage und Prestige.
  • Erstklassige Lage: Die Residenzen befinden sich im Zentrum von RAK Central.
  • Passives Einkommen: Profitieren Sie von Mieteinnahmen (verwaltet vom Radisson Blu Hotel) und Wertsteigerung.

Projektmerkmale:

361 Zimmer in einem Hotelkomplex.
222 Residenzen der Marke Radisson Blu.

Wohnungen:

  • Preis: 1,1 Mio. AED bis 3,2 Mio. AED
  • Fläche: 43,8 m² bis 127,7 m²
  • Lage: RAK Central, Ras Al Khaimah
  • Wohnungstypen:
  • Studios
  • Apartments mit 1–3 Schlafzimmern

Hotelzimmer:

  • Preis: 1,3 Mio. AED bis 3,0 Mio. AED
  • Fläche: 48 m² bis 119,8 m²
  • Lage: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah
  • Wohnungstypen:
  • Studios
  • Apartments mit 1–2 Schlafzimmern


Ausstattung: Voll möbliert
Fertigstellung: 4. Quartal 2029

70/30-Zahlungsplan:

Anzahlung: 20 %
Zinsfreie Ratenzahlung: 4. Quartal 2029

  • 10 % – bei Reservierung
  • 60 % – während der Bauphase
  • 30 % – nach Fertigstellung

Zahlungsmethoden:

  • Banküberweisung
  • Kryptowährung USDT, BTC, ETH
  • Wir akzeptieren Bargeld in Russland – Rubel, Euro, Dollar

Infrastruktur und Ausstattung
Bewohner des Radisson Blu haben Zugang zu:

  • 5 Restaurants und Bars
  • Spa
  • Fitnessstudio
  • Dachterrasse und Poolbar
  • Konferenzräume
  • Kinderclub
  • Loungebereiche
  • Tiefgarage
  • 24-Stunden-Sicherheitsdienst und vieles mehr

Kontaktieren Sie uns, um sich die besten Stellplätze während der Soft-Launch-Phase zu sichern!

Standort auf der Karte

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken











