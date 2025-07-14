  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan

Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$197,774
;
32
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27585
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Ra’s al-Chaima

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen am Strand mit Zahlungsplan nach Übergabe für 5 Jahre auf Al Marjan Island

Diese Wohnungen am Wasser liegen an den unberührten Ufern von Al Marjan Island, dem ikonischen künstlichen Archipel von Ras Al Khaimah, und bieten einen exklusiven Strand-Lifestyle, umgeben von kristallklarem Wasser und Freizeitattraktionen von Weltklasse. Al Marjan Island hat sich schnell zu einem der begehrtesten Reiseziele der VAE entwickelt und ist bekannt für seine luxuriösen Resorts, lebhaften Uferpromenaden und den direkten Zugang zum glitzernden Arabischen Golf. Seine unvergleichliche strategische Lage macht es zum ultimativen Zentrum für Investitionen, Tourismus und ruhiges Leben an der Küste, wo sich die natürliche Schönheit des Insellebens mit den Annehmlichkeiten einer modernen Infrastruktur verbindet.

Die Wohnungen zum Verkauf auf Al Marjan Island wurden sorgfältig entworfen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Investoren und Endnutzern gleichermaßen gerecht zu werden. Ein wichtiges Highlight dieser Entwicklung ist der äußerst attraktive Zahlungsplan nach der Übergabe, der Käufern die Flexibilität bietet, ihre Zahlungen weit über das Fertigstellungsdatum hinaus zu verteilen an. Diese zugängliche und attraktive Finanzstruktur macht den Erwerb von Wohneigentum einfacher denn je, egal ob Sie einen Urlaubsort, einen langfristigen Wohnsitz oder eine sichere Investition in einem der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Immobilienmärkte der Vereinigten Arabischen Emirate suchen.

Neben dem flexiblen Zahlungsplan zeichnet sich das Projekt durch vollständig möblierte, bezugsfertige Wohnungen aus. Jede Wohnung ist durchdacht gestaltet und verfügt über eine moderne Innenausstattung, hochwertige Oberflächen und zeitgemäße Möbel. Dies erspart Ihnen den Stress der Einrichtung einer neuen Wohnung und stellt sicher, dass jede Einheit schlüsselfertig ist und vom ersten Tag an Komfort, Eleganz und Funktionalität bietet.

Die Bewohner genießen einen Lebensstil, der sich um ultimative Entspannung und Komfort dreht, mit direktem Zugang zu atemberaubenden Strandausblicken, Annehmlichkeiten im Resort-Stil und der lebendigen, kosmopolitischen Atmosphäre, für die Al Marjan Island bekannt ist. Ob Sie es sich als persönliche Oase oder als renditestarke Mietimmobilie vorstellen, Playa Viva bietet eine seltene Gelegenheit, intelligentes Investitionspotenzial mit luxuriösem Alltag zu verbinden.


RKT-00025

Standort auf der Karte

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New complex of villas Karl Lagerfeld with swimming pools and roof-top terraces, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$6,18M
Wohnanlage Stonehenge — new residence by Segrex close to Dubai Marina and places of interest in Jumeirah Village Circle, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$425,745
Wohnanlage Trillionaire Residences by Binghatti
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$408,385
Wohnanlage Ghaf Woods Serra
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$326,714
Wohnviertel Verdana
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$197,774
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$369,035
Binghatti Skyrise ist ein Wohnkomplex, bietet seinen Bewohnern nur Apartments, aber einen Lebensstil, voller Komfort und Stil. Das Projekt ist von modernen Trends inspiriert und verbindet Eleganz und Raffinesse harmonisch. Geräumige Studios und Apartments mit raumhohen Fenstern sorgen für ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Binghatti Hills
Wohnanlage Binghatti Hills
Wohnanlage Binghatti Hills
Wohnanlage Binghatti Hills
Wohnanlage Binghatti Hills
Alle anzeigen Wohnanlage Binghatti Hills
Wohnanlage Binghatti Hills
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$264,625
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 49
Wohnungen im grandiosen Binghatti Hills-Projekt in der Gegend von Al Barsha! Eine großartige Option zum Leben und Investieren (ROI - 5,8% in $)! Stellen wir einen Investorenkatalog zur Verfügung! Zinsloser Ratenplan! Die Wohnungen verfügen über ein Smart Home System". Lieferzeit - 3 qm. 202…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex in a quiet and peaceful neighbourhood with developed infrastructure and green landscape, Liwan, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential complex in a quiet and peaceful neighbourhood with developed infrastructure and green landscape, Liwan, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential complex in a quiet and peaceful neighbourhood with developed infrastructure and green landscape, Liwan, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential complex in a quiet and peaceful neighbourhood with developed infrastructure and green landscape, Liwan, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential complex in a quiet and peaceful neighbourhood with developed infrastructure and green landscape, Liwan, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex in a quiet and peaceful neighbourhood with developed infrastructure and green landscape, Liwan, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential complex in a quiet and peaceful neighbourhood with developed infrastructure and green landscape, Liwan, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$368,429
Das Gebäude verfügt über 9 Etagen mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen, die 10. Etage ist für die Annehmlichkeiten der Bewohner ausgestattet.Es gibt viele Annehmlichkeiten wie Infinity-Pool, Kinderbecken, Spielezimmer, Kino, Sauna, Dampfraum, Veranstaltungsraum, Meditationsraum, Turnhalle, etc. in…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen