  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Wohnkomplex La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$588,155
BTC
6.9959866
ETH
366.6895704
USDT
581 499.7355269
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33348
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Ra’s al-Chaima

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

La Perla: Leben mit Meerblick auf Al Marjan Island

La Perla Residences ist ein architektonisches Ensemble, das Küstenlicht, harmonische Linien und hochwertige Handwerkskunst verbindet.

Das Gebäude besteht aus zwei Kellerebenen, einem Eingangsbereich, sechs Wohnböden und einem Dach mit Panorama-Loungebereich.

Wichtige Projekteigenschaften

  • Preis: von 2,16 Mio. AED auf 8,23 Mio. AED
  • Fläche: von 70 m2 bis 432 m2
  • Lage: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Gehäusetypen:

  • 1-3 Schlafzimmer Wohnungen

Wohnung Zustand: Voll möbliert
Liefertermin: Q4 2027

50/50 Zahlungsplan:

Anzahlung: 20%
Interessierte Raten: Q4 2027

  • 10% auf Reservierung
  • 40 % im Bau
  • 50% nach Fertigstellung der Konstruktion

Zahlungsmethoden:

  • Banküberweisungen
  • Kryptowährung - USDT, BTC, ETH
  • Wir akzeptieren Bargeld in Russland - Rubles, Euros, Dollars

Infrastruktur und Einrichtungen
Die Einwohner von La Perla haben Zugang zu:

  • Infinity Pool mit Blick auf den Golf
  • Modernes Fitnesscenter und Yoga-Bereich
  • Kinderspielplatz und Spielzimmer
  • Strandpromenade
  • Grillmöglichkeiten und Außenlounge
  • SPA und Sauna
  • Tiefgarage
  • 24/7 Sicherheit und CCTV.

Standort und Transport
Der Komplex liegt günstig in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten:

  • 5 Minuten zum Al Marjan Island Boulevard
  • 8 Minuten nach Wynn Resort
  • 13 Minuten zu Al Hamra Golf Club und Al Hamra Village
  • 35 Minuten zum Flughafen RAK
  • 55 Minuten nach DXB (Dubai International Airport)

Warum La Perla wählen?

  • Fertigprodukt: Voll möbliert – sofort nach Fertigstellung ein- oder ausleihbar. Investitionsbeschwerde: Die prestigeträchtige Lage auf Al Marjan Island garantiert ein Wachstum im Wert.
  • Entwickelte Infrastruktur: Spa, Fitnesscenter, Kinderbereiche und andere Annehmlichkeiten im Komplex.
  • Komfortable Logistik: Nähe zu Flughäfen und Einkaufszentren.
  • Ästhetik und Komfort: malerische Küstenlandschaften und hochwertige Bauqualität.

Standort auf der Karte

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Samana Barari Views
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$227,836
Wohnanlage Luxury Downtown Residence with swimming pools in the heart of the city, Downtown Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,45M
Wohnanlage Premier residential development The Element with a wide range of amenities in Sobha One area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$499,342
Wohnanlage New residence Maison 3 with swimming pools and gardens, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$222,740
Wohnanlage Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$922,867
Sie sehen gerade
Wohnkomplex La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$588,155
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Wohnanlage Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Wohnanlage Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Wohnanlage Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Wohnanlage Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Wohnanlage Apartments in 101-storey skyscraper in Business Bay business district near metro, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$638,668
Apartments in einem der höchsten Gebäude in der Nachbarschaft, nur wenige Minuten von Burj Khalifa und Dubai Mall entfernt.Wohnungen mit Panoramablick auf die Innenstadt von Dubai, Business Bay und Dubai Water Canal.Mit mehr als 40 Annehmlichkeiten und Einrichtungen vor Ort ist dies eine ide…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$736,690
Wir bieten möblierte Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über ein Café, eine Bibliothek, ein Businesscenter, ein Kino, einen Infinity-Pool, einen Fitnessraum, einen Grillplatz, einen Jacuzzi, einen Kinderspielplatz, einen Basketballplatz und einen Jogging-Track, ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Skyros
Wohnanlage Skyros
Wohnanlage Skyros
Wohnanlage Skyros
Wohnanlage Skyros
Alle anzeigen Wohnanlage Skyros
Wohnanlage Skyros
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$227,540
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 17
Fläche 40–81 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jäh…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
81.0
310,389
Wohnung
40.0
227,540
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in den Vereinigten Arabischen Emiraten
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen