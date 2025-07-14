  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Wohnkomplex Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$626,276
16
ID: 33349
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Ra’s al-Chaima

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Pelagia: Leben mit Meerblick auf Al Marjan Island

Pelagia ist ein architektonisches Meisterwerk auf Al Marjan Island. Das Gebäude wird ein einzigartiges Design, inspiriert von der faszinierenden Schönheit des Ozeans – kleine Balkone mit fließenden Linien, die die rhythmische Bewegung der Wellen hervorrufen.

Wichtige Projekteigenschaften

  • Preis: von 2,3 Mio. AED auf 11,4 Mio. AED
  • Fläche: von 79 m2 bis 533 m2
  • Lage: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Gehäusetypen:

  • 1-4 Schlafzimmer Wohnungen

Wohnung Zustand: Voll möbliert
Liefertermin: Q4 2027

50/50 Zahlungsplan:

Anzahlung: 20%
Interessierte Raten: Q4 2027

  • 10% auf Reservierung
  • 40 % im Bau
  • 50% nach Fertigstellung der Konstruktion

Zahlungsmethoden:

  • Banküberweisungen
  • Kryptowährung - USDT, BTC, ETH
  • Wir akzeptieren Bargeld in Russland - Rubles, Euros, Dollars

Infrastruktur und Einrichtungen
Einwohner von Pelagia haben Zugang zu:

  • Infinity Pool mit Blick auf den Golf
  • Modernes Fitnesscenter und Yoga-Bereich
  • Kinderspielplatz und Spielzimmer
  • Strandpromenade
  • Grillmöglichkeiten und Außenlounge
  • SPA und Sauna
  • Tiefgarage
  • 24/7 Sicherheit und CCTV.

Standort und Transport
Der Komplex liegt günstig in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten:

  • Al Marjan Island Boulevard - 5 Minuten
  • Royal Yacht Club - 16 Minuten
  • Flughafen RAK - 35 Minuten
  • Dubai International Airport - 50 Minuten.

Warum Pelagia wählen?

  • Fertiges Produkt: Voll möblierte Einheiten – sofort ein- oder ausleihbar.
  • Investitionsattraktivität: Der renommierte Standort auf Al Marjan Island garantiert Wertschätzung.
  • Entwickelte Infrastruktur: Spa, Fitnesscenter, Kinderbereiche und andere Annehmlichkeiten im Komplex.
  • Komfortable Logistik: Nähe zu Flughäfen und Einkaufszentren.
  • Ästhetik und Komfort: malerische Küstenansichten und hochwertige Bauqualität.

Standort auf der Karte

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Essen & Trinken

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
