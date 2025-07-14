Wohnkomplex Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Pelagia: Leben mit Meerblick auf Al Marjan Island
Pelagia ist ein architektonisches Meisterwerk auf Al Marjan Island. Das Gebäude wird ein einzigartiges Design, inspiriert von der faszinierenden Schönheit des Ozeans – kleine Balkone mit fließenden Linien, die die rhythmische Bewegung der Wellen hervorrufen.
Wichtige Projekteigenschaften
Gehäusetypen:
Wohnung Zustand: Voll möbliert
Liefertermin: Q4 2027
50/50 Zahlungsplan:
Anzahlung: 20%
Interessierte Raten: Q4 2027
Zahlungsmethoden:
Infrastruktur und Einrichtungen
Einwohner von Pelagia haben Zugang zu:
Standort und Transport
Der Komplex liegt günstig in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten:
Warum Pelagia wählen?