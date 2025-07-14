  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,05M
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27655
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Ra’s al-Chaima

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    15

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Strandwohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan Island

Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah, die sich 4,5 Kilometer in den Arabischen Golf erstreckt und über 7 Kilometer weiße Sandstrände und eine 23 Kilometer lange Uferpromenade bietet. Es besteht aus vier korallenförmigen Inseln, Breeze, Treasure, Dream und View, und beherbergt Luxusresorts, Strandclubs, Wassersportmöglichkeiten und weltbekannte Hotelketten wie Rixos, Mövenpick und DoubleTree. Mit bevorstehenden wegweisenden Projekten wie Nobu und dem Wynn Resort entwickelt sich Al Marjan Island schnell zu einem erstklassigen Ziel für Leben am Wasser, Tourismus und renditestarke Immobilieninvestitionen, nur 45 Minuten von Dubai entfernt.

Die Wohnungen zum Verkauf auf Al Marjan Island, sind ideal gelegen, nur 2 Minuten vom Wynn Resort, 12 Minuten von der Al Hamra Mall, 13 Minuten vom RAK Central, 14 Minuten vom Al Hamra Golf Club, 16 Minuten vom Royal Yacht Club von Ras Al Khaimah, 30 Minuten von der RAK Mall und der Al Qawasim Corniche, 35 Minuten vom internationalen Flughafen RAK, 50 Minuten vom internationalen Flughafen Sharjah und 60 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai und der Innenstadt von Dubai entfernt.

Das Projekt erhebt sich 16 Stockwerke über dem Arabischen Golf auf Al Marjan Island und wurde als skulpturale Ikone entworfen, die sich organisch zum Meer hin erstreckt und Architektur mit Natur verbindet, um einen exklusiven Rückzugsort am Wasser zu schaffen. Seine kühne und dennoch fließende Form wird durch eine üppige tropische Landschaftsgestaltung und fließende Wasserspiele ergänzt, die eine ruhige Promenade umgeben. Im Mittelpunkt dieses Projekts steht ein kuratierter Lebensstil voller Wellness und Luxus mit erstklassigen Annehmlichkeiten wie einem hochmodernen Fitnessstudio, einem Yogastudio, einem Endlos-Pool, einem Kinderbecken, einem Padel-Court, einer Joggingstrecke, einer Familienwiese und malerischen Gartenanlagen. Die Bewohner werden durch eine großzügige Vorfahrt und eine beeindruckende Lobby empfangen, von der aus sie direkten Zugang zu den Einzelhandelsgeschäften im Erdgeschoss haben. Durchdacht gestaltete Terrassen und geschwungene Balkone rahmen den unverbauten Panoramablick auf das Meer und die goldenen Sonnenuntergänge ein, während ruhige Zonen wie die Aktivitätswiese, versunkene Sitzbereiche und Wasserlandschaften Entspannung und Gemeinschaft fördern. Die architektonische Gestaltung fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Dieser Standort ist nur wenige Minuten vom künftigen Wynn Resort und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Ras Al Khaimah entfernt und damit eine erstklassige Adresse für gehobenes Wohnen und zukünftige Investitionen.

Das Projekt umfasst eine exklusive Auswahl an Studios, Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen, die sorgfältig entworfen wurden, um zeitgenössischen Luxus mit ruhigem Leben an der Küste zu verbinden. Jede Wohnung verfügt über eine durchdachte Raumaufteilung mit großzügigen Wohnbereichen, hohen Decken und raumhohen Fenstern, die das Innere mit Tageslicht durchfluten und einen atemberaubenden Blick auf das Meer bieten. Das Designkonzept verkörpert zurückhaltende Eleganz mit sanften, neutralen Farbtönen, hochwertigen Oberflächen und der Verwendung natürlicher Materialien wie Stein, um eine ruhige, organische Atmosphäre zu schaffen. Die Wohnungen verfügen über voll ausgestattete Küchen mit hochwertigen Haushaltsgeräten sowie Einbauschränke, die maximalen Stauraum bieten und gleichzeitig eine elegante, moderne Ästhetik bewahren. Geräumige Balkone erweitern den Wohnbereich nach draußen, verstärken die Verbindung zur Natur und schaffen private Rückzugsorte zum Entspannen. Die Innenräume sind eine harmonische Balance aus Funktionalität und Stil, die Komfort, Raffinesse und einen Lebensstil bieten, der sowohl auf Schönheit als auch auf Praktikabilität basiert.


RKT-00021

Standort auf der Karte

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New Esplora Residence with a swimming pool, green and lounge areas, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$209,880
Wohnanlage New project DoubleTree by Hilton with a pool and recreation areas close to a metro station and DIFC, Jumeirah Garden City (Al Satwa), Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$905,573
Wohnanlage New Art Bay Residence with swimming pools and picturesque views, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,06M
Wohnanlage New residential complex Pier Point 1&2 with a picturesque view, a pool and green areas on the first sea line, Port Rashid, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,62M
Wohnanlage Club Drive V
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$431,202
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,05M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$308,771
Camden ist eine neue Ausführungsform des modernen Wohnens im Herzen des dynamischen Stadtplatzes. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich die grüne Weite des Parks, wo man am Morgen den Gesang der Vögel und das Lachen der Kinder hören kann, und an den Abenden - die Lichter der gemütlichen…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Aark Terraces
Wohnanlage Aark Terraces
Wohnanlage Aark Terraces
Wohnanlage Aark Terraces
Wohnanlage Aark Terraces
Alle anzeigen Wohnanlage Aark Terraces
Wohnanlage Aark Terraces
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$258,646
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 12
Fläche 72–147 m²
4 Immobilienobjekte 4
Projektname - Aark TerrassenEntwickler - Aark Developers LLCGesamteinheiten - 131 FerienwohnungenParkplatz - 1 Parkplatz pro EinheitVoraussichtliche Fertigstellung Datum - Dezember 2027Eigentum - Freier Besitz für alle NationalitätenGeschätzte Servicegebühren - 12-16 AED pro qm. ft.Einrichtu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
71.7 – 111.7
258,679 – 285,909
Wohnung 2 zimmer
108.8 – 146.6
381,212 – 422,056
Immobilienagentur
Easy Life Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,13M
Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, eine Joggingbahn, einen Außenpool mit Liegewiesen, Kinderspielplätze, einen Grillplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich nur wenige Gehminuten von einer U-Bahn-Station und öffentlichen Verkehrsmitteln, in der Nähe der…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen