Quattro Del Mar

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

AYKON CITY - DIE OSTTURM / p Leben in Dubai & # 39; prestigeträchtigste und am besten vernetzte Nachbarschaft. / p Werden Sie Nachbarn mit den Burj Khalifa und den Dubai-Brunnen; / p Dubai Canal, City Walk, Boxpark und eine Vielzahl globaler Luxusmarken. / p AYKON City umfasst Residenzen, Hotelzimmer, Hotelapartments und / p Bürofläche mit spektakulärem Außenbereich und atemberaubender Aussicht. / p Die organischen Linien der Westtürme werden über / pwiederholtSheikh Zayed Road in den beiden West Towers; Erstellen eines eleganten / p Tor nach Dubai & # 39; Innenstadt. / p / p BESTIMMTE INNEN / p Wunderschön proportioniert und auf höchstem Niveau fertiggestellt, / p Innenräume feiern außergewöhnliche Ausblicke auf die Skyline von Dubai & # 39; und erreichen / p zum Arabischen Golf. / p Großzügige Wohnräume werden durch / pmit natürlichem Licht überflutetBoden-Decken-Fenster. / p / p INSPIRING OUTLOOKS / p Jeder der Türme wurde sorgfältig entworfen, um atemberaubend / pzu seinKorridore aus jeder Perspektive anzeigen; von der Sheikh Zayed Road bis / p der Arabische Golf; vom Dubai-Kanal bis ins Herz der Stadt; / p vom Safa Park nach Dubai Marina. / p AYKON PLAZA / p Im Mittelpunkt der Entwicklung steht AYKON Plaza, eine erhöhte Plattform, die / pverbindetder Ostturm und versorgt die Gemeinde mit ihren eigenen schönen Gebieten in / p zum Abwickeln und Entspannen. / p Für jedes Alter und jede Stimmung ist etwas dabei, Schwimmbäder einzuladen / p und spezielle Übungsbereiche für die Straßencafé-Kultur und luxuriöse Boutiquen / p - mit viel mehr als. / p DER CLUB / p Der Club ist eine exklusive Umgebung nur für Einwohner mit einer modernen Note / p auf Charme der alten Welt. Der Club bietet einen spektakulären Blick auf die / p umliegende Nachbarschaft und ein Ort zum Entspannen und Geselligen. / p / p Eine Dubai-Adresse mit einer globalen Anziehungskraft / p Dubai-Kanal / p Das neue und alte Dubai, den Kanal, der eine neue Insel innerhalb der / pbildetStadt, durchläuft mehrere Lifestyle- und Freizeitentwicklungen, darunter / p Hotels, Restaurants und Einzelhandelsoptionen. Es gibt auch einen Yachthafen, eine Promenade, / p und mehrere Stationen, um es zu einem erstklassigen Seeverkehrsknotenpunkt zu machen. / p Sheikh Zayed Road / p Als Hauptfahrzeugarterie von Dubai und längste Straße in den VAE ist Sheikh / p Die Zayed Road bietet einfachen Zugang zum Rest der Stadt und zum anderen / p Emirate darüber hinaus; sowie die spektakuläre Kulisse einiger von / p Dubais berühmteste Wolkenkratzer. / p / p DIE WOHNUNGEN - DIE OSTTURM / p Machen Sie Ihr Zuhause in AYKON City und genießen Sie einen unglaublichen Blick auf die umliegende Nachbarschaft. / p Wählen Sie aus Studios und Residenzen mit einem, zwei und drei Schlafzimmern. / p / p