Hayat Residence

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €162,411

42–556 m² 3

Kapitulation vor: 2025

Oxford Gardens – ein neuer Premium-Wohnkomplex von Iman Developers. Dieses Projekt befindet sich in der entwickelten und attraktiven Gegend von Arjan und bietet Kunden das Leben inmitten unberührter Natur und moderner Infrastruktur. Ungewöhnliche Architektur unterscheidet Oxford Gardens sofort von anderen Wohnprojekten. Die elegante Kombination aus Fassadenlinien, die die Böden der Struktur verbinden, schneeweißen Farbtönen und Halbglasbalkonen schafft ein wirklich futuristisches Bild, das den Look anzieht. Der 10-stöckige Wohnkomplex bietet eine große Auswahl an Immobilien, die besonders bei Käufern und Investoren gefragt sind: funktionale und nachdenkliche Studios, geräumige Apartments mit 1, 2 und 4 Schlafzimmern. Jede Residenz verfügt über hervorragende Layouts, und eine Panoramaverglasung vermittelt ein Gefühl von noch größerer Geräumigkeit. Infrastruktur: Die Bewohner haben eine große Auswahl an Annehmlichkeiten mit exklusivem Zugang: - Duplex-Lobby mit öffentlichen Erholungsräumen; - Loungezonen; - Unendlichkeitspool; - Fitnessraum mit modernen Simulatoren; - Eine Zone für Yoga; - Kinderspielplätze; - Kinderbecken; - Grillzonen; - Bibliothek; - Ladestationen für Autos; - Open-Air-Kino; - Sportplätze. Ort: Die atemberaubende Lage in Dubailand bietet den Bewohnern Zugang zur zahlreichen Infrastruktur der Region. Alles, was für ein erfülltes und komfortables Leben notwendig ist, befindet sich 5-10 Minuten mit dem Auto: von Kindergärten und Schulen entfernt und endet mit Geschäften und Supermärkten. Gleichzeitig wird den Bewohnern des Komplexes der Zugang zu anderen Gebieten des Emirats, in denen sich wichtige Touristenattraktionen und Objekte befinden, nicht entzogen. Jeder Einwohner von Oxford Gardens gehört zu den wichtigsten Transportwegen und kann schnell beliebte Gebiete und Einrichtungen erreichen.