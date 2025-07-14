Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island

  1. Realting.com
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,98M
;
27
ID: 27698
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Ra’s al-Chaima

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    19

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Von Zaha Hadid inspirierte Wohnungen am Meer mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island

Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich 4,5 Kilometer in den Arabischen Golf erstreckt und eine Fläche von 2,7 Millionen Quadratmetern umfasst. Sie besteht aus vier korallenförmigen Inseln – Breeze, Treasure, Dream und View – und bietet eine Mischung aus luxuriösem Wohnen, Gastfreundschaft und Unterhaltung. Die Insel verfügt über mehr als 7 Kilometer unberührte weiße Sandstrände, Weltklasse-Resorts und eine Vielzahl von Wohnanlagen, was sie zu einem der führenden Freizeitdestinationen der VAE macht. Dank ihrer strategisch günstigen Lage, nur 45 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai entfernt, ist Al Marjan Island auf dem besten Weg, eine wichtige Rolle im Tourismus- und Immobiliensektor der Region zu spielen.

Luxuriöse Wohnungen zum Verkauf auf Al Marjan Island, ideal gelegen, nur 5 Minuten vom Wynn Resort, 9 Minuten vom Ritz-Carlton, 11 Minuten vom Al Hamra Golf Club, 13 Minuten von der RAK Mall, 32 Minuten vom internationalen Flughafen Ras Al Khaimah, 45 Minuten vom internationalen Flughafen Sharjah, 54 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai und 1 Stunde mit dem Auto von Downtown Dubai und dem Burj Khalifa entfernt.

Das Projekt ist eine visionäre Entwicklung am Meer, inspiriert von der ikonischen Designphilosophie von Zaha Hadid, bei der fließende, skulpturale Formen die Bewegung des Meeres widerspiegeln und einen nahtlosen Dialog zwischen Architektur und Natur schaffen. Die fließenden Außenlinien und die geschwungene Fassade spiegeln organische Eleganz wider und bieten von jeder Wohnung aus einen Panoramablick auf den Arabischen Golf. Das Projekt wurde entwickelt, um das Leben an der Küste zu verbessern, und verfügt über eine umfangreiche Auswahl an Premium-Annehmlichkeiten: ein hochmodernes Fitnesscenter, private Trainingsstudios, Yoga-Pavillons, Paddle-Tennisplätze, einen Golfsimulator und Putting Greens. Für Freizeit und Entspannung genießen die Bewohner eine 100 Meter lange Kristalllagune mit einem künstlichen Strand, 360°-Endlos-Pools auf dem Dach, private Cabanas, beheizte Familien- und Sportbecken sowie landschaftlich gestaltete Sonnendecks. Zum Komfort im Innenbereich gehören ein privates Kino, ein Wellness-Spa mit Dampf- und Saunaräumen, Behandlungssuiten, Spielzimmer, eine Kunstgalerie und ruhige Lounges. Ein Dachrestaurant, ein handwerkliches Café, ein exklusiver Strandclub, ein haustierfreundlicher Park, Kinderspielplätze und ein 24-Stunden-Concierge-Service runden das Erlebnis ab.

Inmitten von von Cracknell gestalteten Grünflächen und mit Innenausstattung von HBA wurde jedes Detail so gestaltet, dass es zurückhaltenden Luxus und einen Lebensstil in perfekter Harmonie mit der Küste widerspiegelt. Das Projekt bietet eine raffinierte Auswahl an Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie exklusive 4-Schlafzmmer-Maisonette-Wohnungen, die alle sorgfältig gestaltet wurden, um Fluidität, Eleganz und modernen Komfort zu verkörpern.

Die Innenräume sind von natürlichen Formen inspiriert und zeichnen sich durch geschwungene Linien, weiche Texturen und eine beruhigende Farbpalette aus Beige-, Sand- und gedeckten Erdtönen aus, die die umgebende Meereslandschaft widerspiegeln. Jede Wohnung verfügt über Einbauschränke und eine voll ausgestattete Küche mit hochwertigen Haushaltsgeräten, die ein nahtloses Wohnerlebnis gewährleisten. Die großzügigen Terrassen sind eine Erweiterung des Innenraums und bieten Platz zum Entspannen und Essen im Freien mit Panoramablick auf das Meer, der das Gefühl von Weite verstärkt. Das Design legt Wert auf Funktionalität und Ästhetik und verfügt über fließende Grundrisse, die viel Tageslicht hereinlassen und Bewegungsfreiheit bieten. Die Materialien und Oberflächen wurden sorgfältig ausgewählt, um eine Balance zwischen Eleganz und Wärme zu schaffen und ein Zuhause zu schaffen, das ruhig, luxuriös und mühelos bewohnbar ist. Von maßgefertigten Möbeln über eine ausgewählte Beleuchtung bis hin zu subtilen architektonischen Details spiegelt jedes Element zeitlose Küstenelegance wider.


RKT-00020

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
