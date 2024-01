MOONSTONE Interiors by Missoni

Wohnungen am Meer zum Leben und Investieren! Die Fenster bieten einen herrlichen Panoramablick auf das Meer! Ratenzahlung ohne Zinsen! Hohe Mieteinnahmen - 10 %! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung!



Der Premium-Wohnkomplex MOONSTONE Interiors von Missoni liegt in der Stadt Ras Al Khaimah am Ufer des Persischen Golfs.



Ausstattung: Schwimmbad, Fitnessraum, Dampfbad, Sauna, Spa, Spielplätze usw.



Standort:

3 Minuten – Wynn Al Marjan Island Casino

8 Minuten – RAK Al Hamra Medical Center

9 Minuten – New British International School

9 Minuten – Al Hamra Golf Club

11 Minuten – Al Hamra Marina und Yacht Club

30 Minuten - Internationaler Flughafen Ras Al Khaimah



Zahlungsplan:

50 % - Anzahlung

50 % - nach Fertigstellung



Schreiben oder rufen Sie an, wir organisieren für Sie eine sichere Transaktion mit dem Entwickler!