Porto Playa

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Kostenlose Beratung. Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Canal Crown in Business Bay Dubai — ist das kürzlich gestartete DAMAC Properties-Projekt, einer der führenden Entwickler von Luxusimmobilien im Nahen Osten. Damac Canal Crown — neuer 39-stöckiger Hochhauskomplex. Das Projekt befindet sich im Herzen von Business Bay und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Dubai-Kanal und den Kult-Burj Khalifa. Infrastruktur: - Das Fitnessstudio; - Restaurants; - Pool; - Parken; - CCTV-Kameras; - Supermarkt; - Kinderspielplatz; - Moschee; - Sportanlagen; - Der Grillplatz. Ort: - Die Dubai Mall ist 5 Minuten entfernt. - Jumeirah Strand in 10 Minuten. - Museum der Zukunft in 10 Minuten. - Burj Al Arab in 15 Minuten. - Der internationale Flughafen Dubai ist 20 Minuten entfernt. - Dubai Marina in 25 Minuten. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in den VAE an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!