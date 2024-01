Apartments mit Panoramablick auf den Strand! Zinslose Raten! Rendite ab 10 % in $! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen, Investieren und Vermieten!



Das Ellington Views 2 befindet sich in Ras al Khaimah.



Infrastruktur: Beach Club, Schwimmbad, Indoor-Golfsimulator, Fitnessstudio, Yoga-Bereich im Freien. Die Bewohner können auch Filmabende im Kino, Spa-Behandlungen und Entspannung im Freien genießen.



Standort:

4 Minuten – InterContinental Mina Al Arab

7 Minuten - Einkaufszentrum Al Naeem

11 Minuten - Einkaufszentrum RAK

12 Minuten – RAK-Krankenhaus

25 Minuten - Internationaler Flughafen Ras Al Khaimah

30 Minuten – Daya Fort



Zahlungsplan:

50 % - in der Bauphase

50 % - nach Fertigstellung



Gerne beantworten wir alle Ihre Fragen, rufen Sie an oder schreiben Sie uns! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung!