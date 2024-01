Nikki Beach Residences

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Hilfe beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Cloud Tower Apartment mit 1 Schlafzimmer und einem erstaunlichen Innenarchitekturkonzept. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Der Wolkenturm —, ein Hochhausprojekt mit zwei Türmen, erhebt sich mit 29 Wohnböden über dem Horizont. Dies ist eine schicke Wohnanlage von Tiger Properties. Der Komplex bietet möblierte Apartments mit exklusiven Annehmlichkeiten. Der Cloud Tower — ist eine gute Wahl, wenn Sie Immobilien in Dubai sowohl für junge Paare als auch für Familien mit Kindern kaufen. Dieses Projekt wird auch für Investitionen interessant sein. Die Hauptvorteile des Komplexes: ▪ Wohnungen in verschiedenen Größen und Konfigurationen; ▪ Residenzen, die mit schicken Annehmlichkeiten ausgestattet werden; ▪ Der Komplex ist von Hauptattraktionen umgeben; ▪ Angemessene und erschwingliche Zahlungsplanoptionen; ▪ Hochgeschwindigkeitsaufzüge; ▪ 24-Stunden-Sicherheit. Die einzigartige Lage des Komplexes bietet aufgrund der hohen Nachfrage eine hohe Liquidität und eine garantierte Rückzahlung. Jahreseinkommen 10% - 15% Standortmerkmale: ▪ 10 Minuten bis JBR; ▪ 15 Minuten nach Palma Jumeirah; ▪ 15 Minuten zur Mall of the Emirates; ▪ 17 Minuten nach Global Village; ▪ 20 Minuten zur Dubai Mall. Plus in Cloud Towers investieren: ▪ Kapitalrendite von 6% ▪ Aufenthaltsvisum für einen Zeitraum von 3 bis 10 Jahren mit dem Recht auf Verlängerung ▪ Zinsfreie Rate ▪ Kommission 0% ▪ Hohe Mieternachfrage Wenn Sie an dem Angebot interessiert sind und die Gestaltung der Apartments sehen möchten, schreiben Sie oder rufen Sie uns an! Wir werden uns ausführlich über das Objekt beraten!