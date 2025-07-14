Stadthaus DAMAC ISLANDS BY AKMAL RUSTAMI EXCLUSIVE OFFER

  1. Realting.com
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
$999,000
$314/m²
02.12.25
$999,000
02.12.25
$3,62M
02.12.25
$3,48M
16
ID: 32975
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

English English

DISTRESS DEAL! Huge Townhouse mit niedrigem Preis in Dubai

Warum diese Off-Plan Villa in Dubai ist eine hohe Investitionsmöglichkeit

Die Investition in eine Off-Plan-Villa in Dubai bietet heute eine der stärksten risikobereinigten Renditen in der Region – vor allem innerhalb einer Master-Planed-Community, die Lebensstil, Infrastruktur und langfristiges Kapitalwachstum liefert. Hier sind die wichtigsten Gründe, warum diese Eigenschaft hervorhebt:

ANHANG Hohes Investitionspotenzial

Dubais Villa- und Stadthaussegment hat weltweit eine der stärksten Wertschätzungsraten gezeigt.
Gut lokalisierte Off-Plan-Assets in etablierten Gemeinden registrieren oft 20–35 % Wachstum durch Übergabe, angetrieben durch begrenztes Angebot und kontinuierliche Endverbrauchernachfrage.

2. Untere Eingabestelle, Höhere Leverage

Da es sich um einen Off-Plan-Asset handelt, geht der Investor mit einem strukturierten Zahlungsplan zu einem niedrigeren Marktpreis ein.
Nur AED 521,700 ist jetzt erforderlich, um das Eigentum zu übertragen, während die verbleibenden Raten bis 2026 fortsetzen - so dass Sie einen hochwertigen Vermögenswert mit minimalem Vorkapital steuern.

3. Starke Mieter Erträge nach Übergabe

Die Nachfrage nach modernen Villen in Familiengemeinden ist in Dubai gestiegen.
Mit der Übergabe kann diese 5-Zimmer-Villa 6–8% Nettomieterrendite erzeugen, die die traditionellen Märkte in Europa und Asien deutlich übertreffen.

4. Premium Community Living Drives End-User Nachfrage

Diese Villa befindet sich in einer selbstständigen, amenitätsreichen Gemeinde mit:

  • Privatparks und Grünflächen

  • Wander- und Radwege

  • Gemeinschaftspools

  • Fitness- und Wellnesseinrichtungen

  • Einzelhandel, Cafés und Freizeitzonen

Diese Eigenschaften machen das Anwesen sehr attraktiv für Familien – das stabilste und zuverlässigste Mietsegment in Dubai.

5. Park View + Modern Layout = Höherer Wiederverkaufswert

Mit Blick auf den Park, gut gestalteten Innenräumen und einem effizienten 5-Zimmer-Layout hat die Villa einen natürlichen Vorteil im Wiederverkaufswert.
Eigenschaften mit einer solchen Positionierung verkaufen typischerweise schneller und mit einer Prämie im Vergleich zu nach innen gerichteten Einheiten.

6. Sicherer und regulierter Markt

Dubais Immobiliensektor ist einer der strengsten regulierten Märkte weltweit:

  • RERA Escrow-Schutz

  • Transparente Regeln

  • Normen für die Übermittlung

  • Starke Regierung

Dies gewährleistet maximale Sicherheit für Off-Plan-Käufer und institutionelle Transparenz.

7. Langfristiges Wachstum der VAE-Wirtschaft

Dubais Bevölkerung wächst um über 100.000 Einwohner pro Jahr, angetrieben von:

  • Neue Visareformen

  • Globale Talentmigration

  • Unternehmensverlagerung

  • Wirtschaftliche Expansion

Die Nachfrage nach Qualitätsvillen ist deutlich überragendes Angebot – die Schaffung eines anhaltenden Aufwärtstrends für Villabewertungen.

Zusammenfassung:

Diese Villa bietet eine seltene Kombination von:
niedriges Eintrittskapital + erstklassige Gemeinschaftslage + hohe Wertschätzung + starkes Mieteinkommen
— eine ideale Investition für kurzfristige Gewinne und langfristige Vermögensbildung.

Wenn Sie möchten, kann ich auch vorbereiten:
✔ Eine polierte Investorenbroschüre
✔ Eine WhatsApp senden Version
✔ ROI Projektionstisch (1, 3, 5 Jahre)
✔ Vergleich mit ähnlichen Gemeinschaften

Sagen Sie mir einfach, was Format Sie bevorzugen.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
