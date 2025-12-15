  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate

wohnungen
3
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Alle anzeigen Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,50M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Alle anzeigen Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,97M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Villa im neuen Luxusprojekt Ohana By The Sea in Abu Dhabi an der Arabischen Golfküste! Voll möbliert! Zinslose Raten! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Fälligkeitsdatum: 2. Quartal 2025 Ausstattung: schneeweißer Privatstrand, eigene angelegte Gärten vor Ort, Sport- und Spielplätze, ö…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Alle anzeigen Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
von
$8,20M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
SHA Villas embody the SHA lifestyle, offering a continuous journey towards optimal health and a personal haven for seclusion, allowing you to restore your spirit and body when needed.   Here, you will discover a world of natural beauty that includes lush gardens, pristine beaches, and …
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
OneOne
Auf der Karte
Realting.com
Gehen