Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection

NB Collection by RAK Properties – Elite Living on the Shores of Mina Al Arab.

Private Waterfront Residences mit zeitloser Architektur.

4 Schlafzimmer Villen | Handover: Q4 2026

Projektübersicht:

Die NB Collection by RAK Properties ist eine exklusive Wohnumgebung von ultra-luxuriösen Villen und Villen im Herzen von Mina Al Arab, Ras Al Khaimah. Diese limitierte Entwicklung bietet maßgeschneidertes Design, ein riesiges Interieur und einen atemberaubenden Panoramablick auf den Arabischen Golf, die Eleganz am Strand in den nördlichen Emiraten neu definieren.

Für diejenigen, die absolute Privatsphäre, Raum und architektonische Raffinesse verlangen, ist die NB Collection das Wunder der Luxusentwicklung von RAK – nur wenige Minuten von der zukünftigen Wynn Resort & Casino und erstklassiger Gastfreundschaft.

Preise ab:

4 Schlafzimmer Villen ~ 527 m2 von 4.225.000€

📆 Zahlungsplan: Attraktive 10/30/60 oder maßgeschneiderte Optionen

📅 Übergabe: Q4 2026

Villa Highlights:

Zeitgenössische Architektur mit Glasfassaden und Wasserdecks.

Private Gärten, Pools & Dachliegen (Auswahleinheiten).

Expansive Wohnbereiche, formelles Essen und Showküchen.

Ensuite Schlafzimmer mit begehbaren Kleiderschränken.

Anpassbare Innen- und Upgrade-Pakete verfügbar.

Optionale Möbel & Smart-Home-Pakete.

Merkmale der Gemeinschaft:

Direkt am Strand und Lagune Zugang.

Private Boot-Dockingstation und Marina-Zugang.

Resort-Stil Clubhaus, Fitness- und Wellnessbereich.

Landschaftsparks & schattierte Wanderwege.

Großer Einzelhandel, feine Restaurants und Cafés in der Nähe.

Gated Zugang mit 24/7 Sicherheit & Concierge.

Prime Location – Mina Al Arab, Ras Al Khaimah

5 min – InterContinental Mina Al Arab

10 min – Wynn Resort & Casino (Öffnung 2027)

15 min – Einkaufszentrum Al Hamra, Golf Club & Schulen

45 min – Dubai via E311 / Emirates Road

Perfekt für: