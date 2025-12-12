  1. Realting.com
Neubau Häuser in Al Marmoom, Vereinigte Arabische Emirate

Stadthaus Nima The Valley by Emaar
Al Marmoom, Vereinigte Arabische Emirate
von
$571,759
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wir freuen uns, Ihnen diese exklusiven Stadthäuser mit 3 bis 4 Schlafzimmern namens „Nima“ anbieten zu können. vom renommierten Entwickler Emaar. Schiers Hausanlagen in üppigen Grünanlagen. The Valley ist eine malerische neue Stadt, die aus modernen Stadthaussiedlungen besteht, in denen das …
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Alana the Valley by Emaar
Al Marmoom, Vereinigte Arabische Emirate
von
$953,050
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wir freuen uns, Ihnen diese exklusiven TwinVillas mit 3 bis 5 Schlafzimmern namens „Alana“ anbieten zu können. vom renommierten Entwickler Emaar. Das Tal beherbergt elegante und ruhige Viertel inmitten der Natur und mit Wasserstraßen, die sich harmonisch in die Stadt einfügen. Dieser fabelha…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Villa Rivana The Valley by Emaar
Al Marmoom, Vereinigte Arabische Emirate
von
$762,440
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Maßgeschneiderte Luxusvillen zum Verkauf in Palm Jebel Ali. Off Plan 2027 Die Villa „Cranberry Sky“ Teil des Coral Villas Collection-Projekts mit G + 2 Etagen, verfügt über 7 Schlafzimmer, eine Bibliothek und eine Terrassenlounge. Nakheel ist ein weltweit führender Entwickler, der prei…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
