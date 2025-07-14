  1. Realting.com
Villa Reem Hills Villas

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,01M
;
15
ID: 4527
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.12.23

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Abu Dhabi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

Investieren Sie in Immobilien in Dubai: Rekordgewinne und garantierte Sicherheit!
- Nicht der Immobiliensteuer und -miete unterliegen;
- Immobilien wachsen zu einem Preis von 5-7% pro Jahr;
- Zinsfreie Rate für bis zu 3-5 Jahre;
- Die besten Einrichtungen zu den besten Preisen;
- Starke Liquidität;
- Hohe Einnahmen 5-8% für die jährliche Miete;
- Der Mindestinvestitionsbetrag beträgt 1100.000 Rubel.

Gourmetvilla im multifunktionalen Wohnprojekt Reem Hills Villas in der begehrten Gegend von Al Reem Island.

Die Bewohner der Gemeinde haben Zugang zu folgenden Annehmlichkeiten: Parks und Spielplätze, Privatschule, öffentliches Zentrum, Zentrum für frühes Lernen, Moscheen, medizinische Einrichtungen, ein schattiges Erholungsgebiet, Geschäfte, Clubhäuser, Cafés und Restaurants, private Pools, direkter Zugang zum Strand.

Für das Layout können Sie die folgenden Hauptmerkmale nutzen: Dachterrasse, Pool, 3 oder mehr Balkone, Garage für 4-6 Autos, Ausstellungs- und Vorbereitungsküchen, Garten, Mejlis ( Empfang ), Büro, Mehrzweckraum.

Nach den Plänen des Entwicklers Q Properties ist dieser Komplex aus wirtschaftlicher Sicht sehr attraktiv, da er die niedrigsten Servicetarife unter den meisten Immobilienprojekten bietet. Es lohnt sich, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, Immobilien in Reem Hills nicht nur für den persönlichen Gebrauch, sondern auch als kommerzielle Investition für die spätere Vermietung zu kaufen. Al Reem Island weist eine Kapitalrendite von durchschnittlich 6% auf%.

Zahlungsplan:
1 Option:
10% - Anzahlung
30% - im Bau
60% - nach Fertigstellung
2 Optionen:
50% - Anzahlung
50% - nach Fertigstellung
3 Option:
100% Zahlung

Rufen Sie an oder schreiben Sie, erzählen Sie uns alles über die profitabelsten Projekte der VAE! KOSTENLOS wählen wir die perfekte Immobilie für Sie aus!

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 1 022.0
Preis pro m², USD 2,949
Wohnungspreis, USD 3,01M

Standort auf der Karte

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen