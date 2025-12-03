  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Abu Dhabi
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi
6
Ghadeer Al Tayr
3
Al Ain
1
Fiqa
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Alle anzeigen Villa Reem Hills Villas
Villa Reem Hills Villas
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,01M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 1 022 m²
1 Immobilienobjekt 1
Investieren Sie in Immobilien in Dubai: Rekordgewinne und garantierte Sicherheit! - Nicht der Immobiliensteuer und -miete unterliegen; - Immobilien wachsen zu einem Preis von 5-7% pro Jahr; - Zinsfreie Rate für bis zu 3-5 Jahre; - Die besten Einrichtungen zu den besten Preisen; - Starke…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Hüttendorf Reem Hills
Hüttendorf Reem Hills
Hüttendorf Reem Hills
Hüttendorf Reem Hills
Hüttendorf Reem Hills
Hüttendorf Reem Hills
Hüttendorf Reem Hills
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,17M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 1 068–1 163 m²
3 Immobilienobjekte 3
Reem Hills ist eine Q Properties-Entwicklung unter dem Dach der Q Holding. Es ist eine Wohnanlage in einer wirklich einzigartigen Lage auf Abu Dhabis Reem Island, Entwickelt, um den Bewohnern zu ermöglichen, ihre Sinne in einer einzigartigen und luxuriösen Umgebung zu verwöhnen, indem sie de…
Immobilienagentur
Unique homes world wide properties
Eine Anfrage stellen
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Alle anzeigen Villa Naseem Al Jurf Villas
Villa Naseem Al Jurf Villas
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,50M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Naseem Al Jurf is an idyllic place that feels like home. A quiet haven surrounded by nature and imbued with tranquility, yet harmoniously connected to all aspects of your life. It is a secluded corner of the UAE that fosters a sense of belonging. A private paradise enriched by flowing water,…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
OneOne
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Alle anzeigen Villa Kayan Phase 2
Villa Kayan Phase 2
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,33M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Eine elegante Villa in der luxuriösen Kayan Phase 2-Gemeinschaft! Eine ausgezeichnete Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Hohe Mieteinnahmen – ab 10 %! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Zinslose Raten! Fälligkeitsdatum – 1. Quartal. 2026 Ausstattung: Gemeindezentrum, pri…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Alle anzeigen Villa SHA Villas
Villa SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
von
$8,20M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
SHA Villas embody the SHA lifestyle, offering a continuous journey towards optimal health and a personal haven for seclusion, allowing you to restore your spirit and body when needed.   Here, you will discover a world of natural beauty that includes lush gardens, pristine beaches, and …
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Alle anzeigen Villa Yas Riva
Villa Yas Riva
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,26M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Alle anzeigen Villa Ohana by the Sea
Villa Ohana by the Sea
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,97M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Villa im neuen Luxusprojekt Ohana By The Sea in Abu Dhabi an der Arabischen Golfküste! Voll möbliert! Zinslose Raten! Perfekt zum Wohnen und Investieren! Fälligkeitsdatum: 2. Quartal 2025 Ausstattung: schneeweißer Privatstrand, eigene angelegte Gärten vor Ort, Sport- und Spielplätze, ö…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Alle anzeigen Villa Marbella
Villa Marbella
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,85M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Welcome to Marbella, where you can enjoy premium living in a coastal community located in the heart of Bloom Living, a fully integrated and comprehensively equipped mixed-use complex in Zayed City, Abu Dhabi.   Inspired by Mediterranean Spanish architecture and complemented by the comf…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Alle anzeigen Villa Arabian Hills Estate
Villa Arabian Hills Estate
Fiqa, Vereinigte Arabische Emirate
von
$405,665
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Willkommen an einem Ort, wo Sie das Leben leben können, von dem Sie immer geträumt haben. Entwickelt, um die begehrteste Gemeinschaft in den VAE zu sein, ist Arabisch HIlls Estate, wo Sie Ihr perfektes Zuhause bauen und Ihren idealen Lebensstil in einer lebendigen Gemeinschaft mit außergewöh…
Immobilienagentur
Easy Life Property
Eine Anfrage stellen
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Alle anzeigen Villa Fay Al Reeman II
Villa Fay Al Reeman II
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$952,740
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jäh…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Alle anzeigen Villa Bloom Living Almeria
Villa Bloom Living Almeria
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,24M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Villa in der neuen Luxus-Community Bloom Living Almeria in Abu Dhabi! Exklusive Infrastruktur! Hochwertige schlüsselfertige Ausführungen, komplett fertiggestellte Küchen und angelegte Außenanlagen! Tolle Lage! Für Leben und Investition! Wir finden Wohnungen mit einem günstigen Hypothekenzins…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Auf der Karte
Realting.com
Gehen