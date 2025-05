Villa Arabian Hills Estate

Willkommen an einem Ort, wo Sie das Leben leben können, von dem Sie immer geträumt haben. Entwickelt, um die begehrteste Gemeinschaft in den VAE zu sein, ist Arabisch HIlls Estate, wo Sie Ihr perfektes Zuhause bauen und Ihren idealen Lebensstil in einer lebendigen Gemeinschaft mit außergewöhnlichen Annehmlichkeiten, von herausragenden Reitmöglichkeiten zu schwimmenden Lagunen, Einkaufszentren zu einem Weltklasse-Resort und eine Vielzahl von außergewöhnlichen Erfahrungen direkt vor der Haustür.

Verwöhnen Sie in einer Welt der Gelassenheit, nur Momente entfernt von lebendigen Erfahrungen. Das Arabian Hills Estate erwartet Sie im Herzen der VAE und bietet einen unvergleichlichen Komfort mit seiner Nähe zu den wichtigsten internationalen Flughäfen und dem besten, was die Emirate zu bieten haben.

Projekt Details

Projektname: Arabische Hügel

Projekttyp: Master-Planned Residential Community

Voraussichtlicher Abschluss: 2027

Preise ab: AED 1.49M

Grundstücksgrößen

Villa Grundstücke 12.000 qm - 20.000 sq. ft

Mansion Plots 20.000 qm - 50.000 qm

Mega Mansion Plots 50.000 sq. ft - 76.000 sq. ft

Grundstücke 76.000 sq. ft - 132.000 sq. ft

Regionalleistungen