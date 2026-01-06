  1. Realting.com
Neubau Häuser in Ra's al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

Mina Al arab
2
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,94M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
NB Collection by RAK Properties – Elite Living on the Shores of Mina Al Arab.Private Waterfront Residences mit zeitloser Architektur.4 Schlafzimmer Villen | Handover: Q4 2026Projektübersicht:Die NB Collection by RAK Properties ist eine exklusive Wohnumgebung von ultra-luxuriösen Villen und V…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Marbella
Villa Marbella
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,46M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Exquisite Villa Marbella am Ufer des Arabischen Meeres! Ausgezeichnete Option zum Wohnen, Weiterverkaufen und Mieten (ROI - 6 % in $)! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Es ist möglich, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten! Der Komplex ist fertiggestellt! Infrastruktur: …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Falcon Island
Villa Falcon Island
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,12M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Villa im Luxusprojekt Falcon Island in Ras Al Khaimah! Atemberaubender Panoramablick! Erstklassige Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben! Nah am Meer! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Tiefgarage, Sicherheits- und CC…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
OneOne
