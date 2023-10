FashionZ Residences

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €129,178

35–49 m² 2

Kapitulation vor: 2026

Immobilien in Dubai mit voller rechtlicher Unterstützung. Unterstützung beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. - Kommission für unsere Kunden 0% ( Die Provision wird vom Entwickler ) gezahlt; - Kostenlose Immobilienverwaltung; - Zinsfreie Rate für bis zu 7 Jahre; - Nur erfahrene Makler; - Volle Transaktionsunterstützung; - Rechtsschutz der Transaktion; - Berufserfahrung über 15 Jahre; - Unterstützung bei der Erlangung des Wohnsitzes und der Umsiedlung; - Entschädigung von 50% des Staatszolls; - Makler in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien, der Türkei, Thailand, Weißrussland, Kasachstan und anderen Ländern; - Wir zeigen das Objekt persönlich oder online; - Ein privilegierter Partner von mehr als 50 Entwicklern weltweit! Funktionswohnung im modernen Kyoto-Komplex! Ausgezeichnete Lage! Parkplätze für die Wohnung! Kyoto Residences — ist ein exquisiter Wohnkomplex in der geschäftigen Gegend von Arjan in Dubai. ORO24 Kyoto Residences bietet eine Reihe sorgfältig durchdachter Apartments, von geräumigen Studios bis hin zu eleganten Optionen mit einem, zwei und drei Schlafzimmern. Die Kyoto Residences Apartments sind sorgfältig geplant, um Komfort, Funktionalität und einen modernen Stil zu bieten, der die unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorlieben der Bewohner befriedigt. In der Anlage: 40-Meter-Pool, Fitnessstudio, Yoga-Bereich, Pad- und Squash-Spielplätze, Golfsimulator, Kegelbahn, Billard, Kino, Observatorium, Bibliothek, Grillzone, Spielplatz usw. Die hervorragende Lage bietet den Bewohnern einfachen Zugang zu wichtigen Sehenswürdigkeiten und Schlüsselbereichen wie der Dubai Sports City, dem Dubai Miracle Garden und dem lebhaften Einkaufszentrum Mall of the Emirates. Die Gegend bietet einfachen Zugang zu Schulen, Einkaufszentren, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten. Der Komplex selbst bietet eine Reihe erstklassiger Annehmlichkeiten, darunter ein hochmodernes Fitnessstudio, einen ruhigen Pool, angelegte Gärten und spezielle Parkplätze. Infrastruktur: - Geschäfte; - Das Fitnessstudio; - Restaurants; - Pool; - Parken; - CCTV-Kameras; - Supermarkt; - Kinderspielplatz; - Moschee; - Sportanlagen; - Grillzone; - Schulen; - Üppige grüne Parks. Layout: Internationaler Flughafen Dubai - 25 Minuten; Einkaufszentrum an der ersten Avenue - 10 Minuten; Emirates Mall - 14 Minuten; Sheikh Zayed Road - 20 Minuten. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!